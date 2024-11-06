Правила войны. Со скольки лет в Украине могут мобилизовать

Введенная в Украине после полномасштабного вторжения РФ общая мобилизация предусматривает пополнение Вооруженных сил и других военных формирований военнослужащими по всей территории страны.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно и с какого возраста граждан в Украине могут мобилизовать.

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Военное положение и общая мобилизация в Украине

После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ №64/2022 "О введении военного положения в Украине".

"Ввести в Украине военное положение с 05 часов 30 минут 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток", - говорилось в документе.

Такой особый правовой режим вводится в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения (если существует опасность для независимости и территориальной целостности страны).

Он предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и отражения агрессии.

В то же время военное положение не означает объявления войны (последнее, согласно международному праву, происходит путем обращения к собственному народу или правительству государства-противника, мирового сообщества и т.д.).

В тот же день глава государства издал указ №69/2022 "О всеобщей мобилизации".

Им было объявлено проведение общей мобилизации с целью:

обеспечение обороны государства

поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований (на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны)

Итак, общая мобилизация - пополнение ВСУ и других военных формирований новыми военнослужащими по всей территории страны.

Впоследствии военное положение и мобилизацию в Украине неоднократно продолжали.

7 августа 2024 года Зеленский подписал закон №11433 об утверждении указа о продлении срока действия военного положения в Украине и закон №11434 о продлении срока проведения общей мобилизации (тем самым военное положение и мобилизацию продлили до 9 ноября 2024 года).

29 октября 2024 года Верховная Рада приняла законопроекты №12151 и №12152 о продлении действия военного положения и срока общей мобилизации еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года. Оба документа ждут подписи президента.

Разница между призывником и военнообязанным

В целом призывник - это мужчина в возрасте от 16 до 25 лет, который приписан к призывному участку (взят на военный учет).

Раньше такой человек подлежал призыву на срочную военную службу, однако после введения в Украине военного положения призыв на срочную военную службу не производился.

Позже он был отменен. С 2025 года вместо этого вводится базовая общевойсковая подготовка.

Между тем, военнообязанные - это люди (преимущественно мужчины), которые находятся в запасе для комплектования ВСУ на особый период (в частности во время действия военного положения).

Военнообязанным человек становится после достижения 25-летнего возраста или после окончания кафедры военной подготовки (и получения соответствующего офицерского звания).

Следовательно, за терминами "военнообязанный" и "призывник" стоят юридически разные вещи (и обязанности перед законом у них - тоже разные).

Призывной возраст и правила мобилизации во время войны

Призову в Украине подлежат мужчины от 18 до 60 лет - без противопоказаний относительно здоровья и права на отсрочку.

Между тем мобилизовать, согласно действующему законодательству, могут:

военнообязанных лиц в возрасте от 18 до 60 лет, признанных пригодными по состоянию здоровья и служивших в армии

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, снятых с военного учета, но признанных пригодными к службе в условиях военного положения (они должны пройти повторную медкомиссию)

военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, признанных пригодными по состоянию здоровья и не имеющих военного опыта (весной призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет)

мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее имели статус "ограниченно пригоден" (этот статус был отменен, поэтому до 4 февраля 2025 года такие люди должны пройти медкомиссию и получить новый статус - пригоден или непригоден к службе)

Стоит отметить, что в целом украинцы в возрасте 18-25 лет считаются призывниками и не подлежат мобилизации (исключением является добровольная мобилизация).

Однако в этой возрастной категории есть военнообязанные лица, которых могут призвать:

те, кто окончил военную кафедру, стал офицером запаса и не продолжает обучение в магистратуре.

те, кто отслужил срочную службу (за исключением последней демобилизации срочников в 2024 году, их могут призвать только через год)

те, у кого был статус "непригоден в мирное время" или "ограниченно пригоден в военное время" (им нужно повторно пройти медкомиссию и "обновить" статус)

В заключение отметим, что мужчины в возрасте от 50 до 60 лет могут быть мобилизованы только по распоряжению Генерального штаба ВСУ (речь идет о директиве Сухопутных войск).

Отдельное мобилизационное распоряжение означает, что оно выдается на конкретного человека с указанием всех данных. Итак, фактически сейчас в Украине запрещена принудительная мобилизация мужчин старше 50 лет.