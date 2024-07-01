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Кого из студентов могут мобилизовать, а кто получит отсрочку: что изменилось

Понедельник 01 июля 2024 19:10
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Кого из студентов могут мобилизовать, а кто получит отсрочку: что изменилось Некоторых студентов могут мобилизовать (фото: facebook.com/OOTCKSP)
Автор: Ирина Костенко

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно предложенным изменениям, мобилизации подлежат некоторые категории соискателей образования.

РБК-Украина рассказывает, кто из студентов имеет право на отсрочку, а кого могут мобилизовать в армию.

Кто из соискателей образования имеет право на отсрочку

Категории лиц, имеющие право получить отсрочку во время мобилизации, предусмотрены статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно пункту 3, призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат военнообязанные лица:

  • которые являются соискателями профессионального, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования (обучаются на дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который является выше полученного ранее)
  • докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру

Кроме того, на отсрочку от армии имеют право:

  • научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие научную степень
  • педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования - при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки

Кого из студентов могут мобилизовать

Согласно новым правилам, сейчас в Украине есть несколько категорий студентов, которых могут мобилизовать в армию:

  • те лица, которые учатся на заочной форме
  • те лица, которые получают второе и третье высшее образование (речь идет о бакалавриате и магистратуре)
  • те лица, которые получают любое образование по уровню ниже уже имеющегося (например человек уже имеет высшее образование, но сейчас получает профильное среднее)

Стоит отметить, что речь идет о студентах в возрасте 25-60 лет, ведь те, кто младше, остаются на учете призывников, а не военнообязанных. Они могут присоединиться к армии только на контрактной основе.

В то же время обновить персональные данные, согласно действующему законодательству, должны:

  • военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет
  • призывники и резервисты
  • забронированные лица
  • лица, имеющие отсрочку
  • военнообязанные женщины

В заключение следует помнить, что отчисления из учебного заведения автоматически лишает человека права на отсрочку.

Проверка оснований предоставления военнообязанным лицам отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации (а также ее оформление) осуществляется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТРЦ и СП).

Напомним, ранее мы рассказывали, на каких основаниях можно получить отсрочку во время войны.

Читайте также, как будут наказывать тех, кто не обновил данные в указанные сроки.

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