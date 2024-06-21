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Студенты и полицейские в Украине будут проходить базовую военную подготовку

Киев, Пятница 21 июня 2024 14:55
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Студенты и полицейские в Украине будут проходить базовую военную подготовку Фото: студенты и полицейские в Украине будут проходить военную подготовку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Студенты и полицейские в Украине будут проходить базовую военную подготовку. Кабинет министров утвердил порядок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Согласно статье 10-1 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", правительство утвердило порядок проведения базовой военной подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских.

Кабмин установил, что базовую военную подготовку будут проходить мужчины (женщины - добровольно), обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования.

Предусмотрено также, что базовую подготовку согласно учебному плану проходят:

  • курсанты высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования;
  • курсанты заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;
  • полицейские при прохождении первичной профессиональной подготовки в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских.

Установлено, что организация и сопровождение базовой военной подготовки студентов и полицейских возлагается на Министерство обороны, Министерство образования и науки, Министерство внутренних дел, другие государственные органы и органы местного самоуправления (по согласию) и Генеральный штаб ВСУ.

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабной войны в Украине действует всеобщая мобилизация. С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации.

По обновленному законодательству, все военнообязанные как мужчины, так и женщины должны обновить свои учетные данные до 16 июля 2024 года. Сделать это можно непосредственно в ТЦК или ЦПАУ. Кроме того, можно использовать приложение "Резерв+".

Также в электронном кабинете "Резерв+" появился Qr-код. Он стал аналогом бумажных военно-учетных документов.

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