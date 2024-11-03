Мобилизация в Украине: важные правила о повестках, отсрочке и военном учете

В условиях военного положения в Украине военнообязанные мужчины должны соблюдать правила военного учета. Граждане должны всегда иметь при себе военный билет, появляться за повесткой в ТЦК, обновлять свои данные и т.д.

Больше о важных правилах призыва, повестках и отсрочке - в разъяснении начальника отдела военного учета Харьковского ТЦК и СП Любомира Хомицкого, которого цитирует РБК-Украина.

Указанные ниже правила украинским мужчинам важно знать, чтобы избежать административного наказания за нарушение правил военного учета и мобилизации. В частности, военнообязанным гражданам необходимо:

состоять на военном учете в ТЦК;

уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в территориальном центре комплектования по месту своего пребывания или нахождения;

в период проведения мобилизации иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского;

являться в ТЦК по вызову в указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях место и сроки.

Военно-учетный документ

Военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и бумажной имеют одинаковую юридическую силу.

Бумажный вариант можно получить в районном ТЦК. Документ в электронной форме, содержащий QR код, можно сгенерировать и распечатать, установив приложение Резерв+ или через портал "Дія".

Резервисты и военнообязанные, у которых отсутствует (потерян) военно-учетный документ, уточняют свои учетные данные (адрес места жительства, номер телефона, электронную почту и другие персональные данные) в районном территориальном центре комплектования по месту своего пребывания или местонахождение.

Повестки

В случае получения повестки о вызове в ТЦК явиться в указанные в ней место и срок. Если гражданин поставил подпись на повестке, но не может прийти в центр комплектования в нужный срок, он обязан в кратчайшие сроки, но не позднее 3 суток от определенных в повестке даты и времени прибытия, сообщить о причинах неявки.

Это можно сделать путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней.

Уважаемыми причинами неприбытия признаются:

препятствие стихийного характера,

болезнь,

военные действия и их последствия,

другие обстоятельства, лишившие возможности прибыть в определенные пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены.

Повестка может быть направлена рекомендованным почтовым отправлением или вручена представителем группы оповещения, а также непосредственно в ТЦК.

Повестки по почте будут доставлять по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.

Рекомендованные письма с пометкой "Повестка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю). Чтобы забрать письмо из почты, у мужчины есть три дня.

Важно. День явки по полученной повестке из населенного пункта, являющегося административным центром области, определяется в течение 7 суток, а из других населенных пунктов - в течение 10 суток со дня отправки повестки средствами почтовой связи.

Отсрочка от мобилизации

Военнообязанным, имеющим отсрочку, важно предоставлять соответствующие документы главам комиссий районных ТЦК на продолжение ее действия в связи с продолжением действия общей мобилизации. Этот правовой режим недавно продлился до 7 февраля 2025 года.

Отсрочка от призыва на военную службу при мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации.

Для продления срока действия отсрочки от призыва военнообязанный подает (отправляет) на рассмотрение комиссии ТЦК заявление в бумажной или электронной форме, в частности, в случае технической реализации средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.