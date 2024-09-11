Могут ли забрать в ВСУ мужчин от 16 до 25 лет: объяснение юриста

В условиях военного положения мужчин массово мобилизуют, а законодательство по правилам мобилизации меняется. Поэтому часто появляются вопросы, кого и с какого возраста могут отправить на войну.

Военнообязанный и призывник: в чем разница

За терминами "военнообязанный" и "призывник" стоят юридически разные вещи. И обязанности перед законом у них тоже разные, отмечает Татьяна Даниленко.

Призывник – это мужчина в возрасте от 16 до 25 лет, который приписан к призывному участку, то есть взят на соответствующий военный учет и подлежит призыву на срочную военную службу.

Военнообязанный – человек, находящийся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины на особый период, в частности, во время действия военного положения. Военнообязанным человек становится в случае достижения 25-летнего возраста или после окончания кафедры военной подготовки и получения соответствующего офицерского звания.

"Простым языком, призывников призывают на срочную военную службу, а военнообязанных призывают во время мобилизации при действии особого периода и военного положения. Во время действия военного положения в Украине призыв на срочную военную службу не осуществляется. В настоящее время мобилизируют только военнообязанных, то есть тех, кто находится в запасе по достижению 25-летнего возраста или окончания кафедры военной подготовки", - обращает внимание адвокат.

Мужчины с 18 до 25 лет относятся к категории призывников – приписываются к призывному участку и могут пойти служить в армию добровольно по контракту.

Фото: Военный билет (gettyimages.com)

Кто должен состоять на военном учете

Согласно недавно принятому постановлению КМУ от 16 августа 2024 г. № 932, мужчины в возрасте с 16 до 25 лет будут автоматически становиться на военный учет как призывники, в том числе и находящиеся за границей, отмечает юрист.

"Юношей, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег" без прохождения ВВК. Это касается и тех, кто проживает за границей и оформляет себе паспорт в официальных украинских представительствах", - объясняет Татьяна Даниленко.

Законодательство определяет ряд случаев взятия на военный учет военнообязанных (п. 2 ч. 1 ст. 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе"). Это касается тех, кто: