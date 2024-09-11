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Могут ли забрать в ВСУ мужчин от 16 до 25 лет: объяснение юриста

Киев, Украина, Среда 11 сентября 2024 18:07
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Могут ли забрать в ВСУ мужчин от 16 до 25 лет: объяснение юриста Фото: Военный учет в Украине (facebook.com/zt.otck)
Автор: Ольга Маджумдар
Эксперт: Татьяна Даниленко

В условиях военного положения мужчин массово мобилизуют, а законодательство по правилам мобилизации меняется. Поэтому часто появляются вопросы, кого и с какого возраста могут отправить на войну.

Для разъяснения РБК-Украина обратилось к управляющей АБ "Татьяны Даниленко" адвокату Татьяне Даниленко.

Военнообязанный и призывник: в чем разница

За терминами "военнообязанный" и "призывник" стоят юридически разные вещи. И обязанности перед законом у них тоже разные, отмечает Татьяна Даниленко.

Призывник – это мужчина в возрасте от 16 до 25 лет, который приписан к призывному участку, то есть взят на соответствующий военный учет и подлежит призыву на срочную военную службу.

Военнообязанный – человек, находящийся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины на особый период, в частности, во время действия военного положения. Военнообязанным человек становится в случае достижения 25-летнего возраста или после окончания кафедры военной подготовки и получения соответствующего офицерского звания.

"Простым языком, призывников призывают на срочную военную службу, а военнообязанных призывают во время мобилизации при действии особого периода и военного положения. Во время действия военного положения в Украине призыв на срочную военную службу не осуществляется. В настоящее время мобилизируют только военнообязанных, то есть тех, кто находится в запасе по достижению 25-летнего возраста или окончания кафедры военной подготовки", - обращает внимание адвокат.

Мужчины с 18 до 25 лет относятся к категории призывников – приписываются к призывному участку и могут пойти служить в армию добровольно по контракту.

Могут ли забрать в ВСУ мужчин от 16 до 25 лет: объяснение юриста

Фото: Военный билет (gettyimages.com)

Кто должен состоять на военном учете

Согласно недавно принятому постановлению КМУ от 16 августа 2024 г. № 932, мужчины в возрасте с 16 до 25 лет будут автоматически становиться на военный учет как призывники, в том числе и находящиеся за границей, отмечает юрист.

"Юношей, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег" без прохождения ВВК. Это касается и тех, кто проживает за границей и оформляет себе паспорт в официальных украинских представительствах", - объясняет Татьяна Даниленко.

Законодательство определяет ряд случаев взятия на военный учет военнообязанных (п. 2 ч. 1 ст. 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе"). Это касается тех, кто:

  • уволены с военной службы в запас и не отнесены к военному оперативному резерву;
  • призывники, прошедшие базовую общевойсковую подготовку с соблюдением условий, предусмотренных ч. 11 ст. 1 этого закона;
  • прекратили альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с законом Украины "Об альтернативной (невоенной) службе" и подлежат взятию на военный учет военнообязанных;
  • военнообязанные, прибывшие из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;
  • получили гражданство Украины и согласно этому закону подлежат взятию на учет военнообязанных;
  • сняты с военного учета Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины в соответствии с решением Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины;
  • согласно ст. 18 этого закона освобождены от направления для прохождения базовой военной службы;
  • достигших 25-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников;
  • уволенные со службы в военном резерве и не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;
  • старше 25 лет и ранее не состояли на военном учете;
  • прибывшие после отбывания наказания из учреждений исполнения наказаний.

Напомним, мы писали, что мобилизовать могут даже с правом на отсрочку. Чтобы получить отсрочку должным образом, военнообязанный должен собрать необходимые документы, посетить ТЦК и получить решение комиссии.

Также юрист объяснил, как и кто может встать на военный учет дистанционно.

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