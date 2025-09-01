Выезд из Украины для части женщин-депутатов: Кабмин обнародовал постановление
Кабмин опубликовал постановление, которое предусматривает разрешение на беспрепятственный выезд из Украины для женщин-депутатов местных советов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно постановлению №1054 от 27 августа, запрет на пересечение государственной границы больше не касается женщин, которые являются депутатами местных советов, за исключением тех, кто занимает должности в органах местного самоуправления.
Кроме того, Кабмин рекомендовал органам местного самоуправления в течение трех дней передать Госпогранслужбе актуальные списки таких лиц, указав их ФИО, дату рождения и должность.
В дальнейшем при любых кадровых изменениях данные нужно обновлять и направлять не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.
Новые правила выезда
Напомним, 27 августа премьер Юлия Свириденко рассказала, что правительство разрешило выезжать за границу женщинам-депутатам местных советов, которые работают на общественных началах.
Она объяснила такое решение тем, что ранее женщины депутаты местных-советов не могли выехать за границу даже в законный отпуск. Это было препятствием для них, чтобы увидеть родных или привезти помощь для украинских военных.
Такие ограничения, по ее словам, вынуждали некоторых депутаток даже сдавать мандат.