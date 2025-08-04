Права не отображаются онлайн или в "Дії"? Как водителям легко обновить данные без похода в МВД

Почему водительское удостоверение может не отображаться онлайн

Если у вас есть водительское удостоверение, однако оно отсутствует в Кабинете водителя и в приложении "Дія", паниковать не стоит. Это означает, что данные о документе не были автоматически "подтянуты" из соответствующего электронного реестра.

Так, не отображаются в современных электронных реестрах водительские документы, выданные до 2013 года.

"Информация об удостоверениях водителя, выданных до 2013 года, отсутствует в современных электронных реестрах. Поэтому они не отображаются в Кабинете водителя и в "Дії", - объяснили в ГСЦ МВД.

Что нужно, чтобы водительское удостоверение появилось онлайн

Гражданам объяснили, что такую ситуацию можно легко исправить.

"Для того, чтобы водительское удостоверение появилось онлайн, можно осуществить обновление данных - внести их в реестр", - отметили в ГСЦ.

Уточняется, что в таких случаях можно даже обновить данные дистанционно - без похода в сервисный центр МВД.

Как именно можно обновить данные водительского удостоверения

В целом для того, чтобы обновить данные водительского удостоверения, необходимо написать обращение насчет их уточнения в Региональный сервисный центр МВД (в регионе выдачи водительского удостоверения).

"Обращение пишется на имя начальника регионального сервисного центра МВД", - уточнили в ГСЦ.

Кроме того, к обращению владелец водительского удостоверения должен приложить следующие документы:

копия водительского удостоверения (обе стороны);

копия паспорта гражданина Украины (первая страница паспорта (лицевая сторона ID-карты), вторая страница паспорта (обратная сторона ID-карты);

страница паспорта с регистрацией места жительства (справка о регистрации места жительства);

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Каким образом можно подать обращение и документы

Согласно информации ГСЦ МВД, обращение насчет уточнения данных водительского удостоверения можно подать несколькими различными способами.

Прежде всего - в бумажной форме, средствами почтовой связи.

"В таком случае обращение должно быть подписано собственноручно с личным заверением каждой страницы копий документов, приобщенных к нему", - объяснили гражданам.

Уточняется, что надпись о заверении страницы копии документа должна состоять из слов "Согласно оригиналу", под которым ниже проставляется:

личная подпись;

инициалы и фамилия заявителя;

дата их заверения.

Другой способ подать обращение - в электронной форме.

В таком случае обращение должно быть подписано электронной цифровой подписью владельца водительского удостоверения.

При этом к заявлению прилагаются фотокопии указанных документов с разрешением изображения не менее 200 dpi.

Может ли "подтянуться" из реестра фото водителя

Внимание граждан обратили на то, что реестр данных сервисных центров МВД не содержит фото водителей, которые получили водительское удостоверение до 2013 года.

"Это означает, что после обработки обращения водительское удостоверение в Кабинете водителя будет отображаться без фото", - объяснили в ГСЦ.

Между тем в "Дії" к удостоверению водителя фото может подгрузиться из Единого государственного демографического реестра.

"Отправка фото или его скан-копии для внесения его в реестр, не предвидится", - подчеркнули в Главном сервисном центре МВД.

Украинцам сообщили также, что для того, чтобы водительское удостоверение отображалось вместе с фото онлайн, необходимо лично обратиться в сервисный центр МВД - для обмена водительского удостоверения.

"Администратор самостоятельно сделает фотоснимок, поэтому распечатывать его заранее не нужно", - уточнили в ГСЦ.

Когда в обновлении данных удостоверения могут отказать

Работники регионального сервисного центра МВД рассматривают обращения от граждан (в соответствии с законодательством) в срок до 30 календарных дней. При этом обновление данных осуществляется бесплатно.

В то же время бывают случаи, когда гражданам поступает отказ в обновлении данных водительского удостоверения.

Среди главных причин стоит упомянуть следующие:

некорректно заполненное заявление (добавлены некачественные сканкопии или файлы не тех документов);

поддельный документ;

информация в документах не совпадает с данными в государственных реестрах (например, человек сменил фамилию/имя/место регистрации, но не обменял водительское удостоверение);

документа заявителя, требующего обновления, нет в государственном реестре (это может касаться отдельных документов, выданных до 2013 года).

Не осуществляется также обновление данных в случае, если водительское удостоверение было потеряно или похищено.

"Если невозможно обновить данные водительского удостоверения, в таких случаях необходимо обратиться лично в любой удобный сервисный центр МВД", - подытожили в ГСЦ.