Права не відображаються онлайн чи в "Дії"? Як водіям легко оновити дані без походу в МВС

Чому посвідчення водія може не відображатись онлайн

Якщо ви маєте посвідчення водія, проте воно відсутнє у Кабінеті водія та у застосунку "Дія", панікувати не варто. Це означає, що дані про документ не були автоматично "підтягнуті" з відповідного електронного реєстру.

Так, не відображаються в сучасних електронних реєстрах водійські документи, видані до 2013 року.

"Інформація про посвідчення водія, видані до 2013 року, відсутня в сучасних електронних реєстрах. А тому вони не відображаються у Кабінеті водія та в "Дії", - пояснили у ГСЦ МВС.

Що потрібно, щоб посвідчення водія з'явилось онлайн

Громадянам пояснили, що таку ситуацію можна легко виправити.

"Для того, аби посвідчення водія з'явилося онлайн, можна здійснити оновлення даних - внести їх до реєстру", - зауважили у ГСЦ.

Уточнюється, що в таких випадках можна навіть оновити дані дистанційно - без походу до сервісного центру МВС.

Як саме можна оновити дані посвідчення водія

В цілому для того, щоб оновити дані посвідчення водія, необхідно написати звернення щодо їх уточнення до Регіонального сервісного центру МВС (у регіоні видачі посвідчення водія).

"Звернення пишеться на ім'я начальника регіонального сервісного центру МВС", - уточнили у ГСЦ.

Крім того, до звернення власник посвідчення водія повинен додати такі документи:

копія посвідчення водія (обидві сторони);

копія паспорта громадянина України (перша сторінка паспорта (лицева сторона ID-картки), друга сторінка паспорта (зворотна сторона ID-картки);

сторінка паспорта з реєстрацією місця проживання (довідка про реєстрацію місця проживання);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

В який спосіб можна подати звернення та документи

Згідно з інформацією ГСЦ МВС, звернення щодо уточнення даних посвідчення водія можна подати кількома різними способами.

Перш за все - у паперовій формі, засобами поштового зв'язку.

"У такому випадку звернення має бути підписане власноруч з особистим засвідченням кожної сторінки копій документів, долучених до нього", - пояснили громадянам.

Уточнюється, що напис про засвідчення сторінки копії документа має складатися зі слів "Згідно з оригіналом", під яким нижче проставляється:

особистий підпис;

ініціали та прізвище заявника;

дата їх засвідчення.

Інший спосіб подати звернення - в електронній формі.

У такому разі звернення повинно бути підписане електронним цифровим підписом власника посвідчення водія.

При цьому до заяви додаються фотокопії вказаних документів із роздільною здатністю зображення не менше 200 dpi.

Чи може "підтягнутись" з реєстру фото водія

Увагу громадян звернули на те, що реєстр даних сервісних центрів МВС не містить фото водіїв, які отримали посвідчення водія до 2013 року.

"Це означає, що після опрацювання звернення посвідчення водія в Кабінеті водія буде відображатись без фото", - пояснили у ГСЦ.

Тим часом в "Дії" до посвідчення водія фото може підвантажитися з Єдиного державного демографічного реєстру.

"Надсилання фото чи його скан-копії для внесення його до реєстру, не передбачається", - наголосили в Головному сервісному центрі МВС.

Українцям повідомили також, що для того, аби посвідчення водія відображалось разом із фото онлайн, необхідно особисто звернутись до сервісного центру МВС - для обміну посвідчення водія.

"Адміністратор самостійно зробить фотознімок, тому видруковувати його заздалегідь не потрібно", - уточнили в ГСЦ.

Коли в оновленні даних посвідчення можуть відмовити

Працівники регіонального сервісного центру МВС розглядають звернення від громадян (відповідно до законодавства) у термін до 30 календарних днів. При цьому оновлення даних здійснюється безкоштовно.

Водночас трапляються випадки, коли громадянам надходить відмова в оновленні даних посвідчення водія.

Серед головних причин варто згадати такі:

некоректно заповнена заява (додано неякісні сканкопії або файли не тих документів);

підроблений документ;

інформація в документах не збігається з даними в державних реєстрах (наприклад, особа змінила прізвище/ім'я/місце реєстрації, але не обміняла посвідчення водія);

документа заявника, що потребує оновлення, немає в державному реєстрі (це може стосуватись окремих документів, виданих до 2013 року).

Не здійснюється також оновлення даних у випадку, якщо посвідчення водія було втрачено або викрадено.

"Якщо неможливо оновити дані посвідчення водія, у таких випадках необхідно звернутись особисто до будь-якого зручного сервісного центру МВС", - підсумували у ГСЦ.