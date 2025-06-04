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Новые права в несколько кликов и без очередей? Как обменять водительское удостоверение онлайн

Среда 04 июня 2025 07:30
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Новые права в несколько кликов и без очередей? Как обменять водительское удостоверение онлайн Восстановить или обменять водительское удостоверение можно онлайн и с доставкой (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Украинцы имеют возможность восстановить или обменять водительское удостоверение удаленно - онлайн. При этом заказать доставку документа можно на любой адрес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.

Когда восстановить или обменять водительские права можно удаленно

Согласно информации ГСЦ МВД, срок действия водительского удостоверения в Украине сейчас - 30 лет. А выданного впервые - 2 года.

При этом восстановить или обменять водительские документы удаленно (тратя минимум дополнительного времени) можно, например, если вы:

  • потеряли водительское удостоверение;
  • обновили персональные данные.

"Эта услуга актуальна, если истек срок действия водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, документ поврежден или надписи не читаются, или же изменены персональные данные", - объяснили украинцам.

Уточняется, что для этого не обязательно лично обращаться в сервисный центр МВД, ведь:

  • услуги доступны в режиме онлайн - в несколько кликов;
  • готовые документы - можно получить в любом уголке страны.

Как восстановить или обменять удостоверение онлайн: инструкция

Заказать восстановление или обмен водительского удостоверения возможно онлайн:

Для этого необходимо, прежде всего, осуществить авторизацию (в Кабинете водителя или в приложении).

После этого нужно:

  • выбрать услугу обмена водительского удостоверения;
  • указать причину замены документа;
  • выбрать тип удостоверения (цифровое или на пластиковом бланке).

"Если осуществляется обмен водительского удостоверения в связи с изменением персональных данных, необходимо прикрепить соответствующий документ", - уточнили в ГСЦ МВД.

Далее нужно выбрать удобный для вас способ получения готового водительского удостоверения:

  • или в любом сервисном центре МВД;
  • или в отделении "Укрпочты" (по Украине);
  • или курьером на указанный адрес;
  • или международную доставку.

После этого - подтвердить данные электронной подписью и оплатить услугу.

Уточняется, что ориентировочная стоимость составит 608 гривен - за бланк удостоверения и админуслугу (без учета комиссии банка).

"При заказе доставки "Укрпочтой" также дополнительно оплачиваются логистические расходы", - напомнили украинцам.

В завершение отмечается, что:

  • заявка на обмен водительского удостоверения рассматривается сервисным центром МВД до трех рабочих дней;
  • логистические услуги - предоставляются отдельно.

Новые права в несколько кликов и без очередей? Как обменять водительское удостоверение онлайнКак восстановить или обменять водительское удостоверение с доставкой (инфографика: hsc.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, когда и как можно сменить неудачное фото в водительском удостоверении.

Читайте также, в каких странах мира украинское водительское удостоверение "не работает" и как получить международное.

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