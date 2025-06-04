Новые права в несколько кликов и без очередей? Как обменять водительское удостоверение онлайн
Украинцы имеют возможность восстановить или обменять водительское удостоверение удаленно - онлайн. При этом заказать доставку документа можно на любой адрес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.
Когда восстановить или обменять водительские права можно удаленно
Согласно информации ГСЦ МВД, срок действия водительского удостоверения в Украине сейчас - 30 лет. А выданного впервые - 2 года.
При этом восстановить или обменять водительские документы удаленно (тратя минимум дополнительного времени) можно, например, если вы:
- потеряли водительское удостоверение;
- обновили персональные данные.
"Эта услуга актуальна, если истек срок действия водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, документ поврежден или надписи не читаются, или же изменены персональные данные", - объяснили украинцам.
Уточняется, что для этого не обязательно лично обращаться в сервисный центр МВД, ведь:
- услуги доступны в режиме онлайн - в несколько кликов;
- готовые документы - можно получить в любом уголке страны.
Как восстановить или обменять удостоверение онлайн: инструкция
Заказать восстановление или обмен водительского удостоверения возможно онлайн:
- либо в Кабинете водителя (на сайте Главного сервисного центра МВД);
- либо в приложении "Дія".
Для этого необходимо, прежде всего, осуществить авторизацию (в Кабинете водителя или в приложении).
После этого нужно:
- выбрать услугу обмена водительского удостоверения;
- указать причину замены документа;
- выбрать тип удостоверения (цифровое или на пластиковом бланке).
"Если осуществляется обмен водительского удостоверения в связи с изменением персональных данных, необходимо прикрепить соответствующий документ", - уточнили в ГСЦ МВД.
Далее нужно выбрать удобный для вас способ получения готового водительского удостоверения:
- или в любом сервисном центре МВД;
- или в отделении "Укрпочты" (по Украине);
- или курьером на указанный адрес;
- или международную доставку.
После этого - подтвердить данные электронной подписью и оплатить услугу.
Уточняется, что ориентировочная стоимость составит 608 гривен - за бланк удостоверения и админуслугу (без учета комиссии банка).
"При заказе доставки "Укрпочтой" также дополнительно оплачиваются логистические расходы", - напомнили украинцам.
В завершение отмечается, что:
- заявка на обмен водительского удостоверения рассматривается сервисным центром МВД до трех рабочих дней;
- логистические услуги - предоставляются отдельно.
Как восстановить или обменять водительское удостоверение с доставкой (инфографика: hsc.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, когда и как можно сменить неудачное фото в водительском удостоверении.
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