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Без права вето. Кулеба виключає особливий статус для Донбасу на умовах Росії

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 22:49
Без права вето. Кулеба виключає особливий статус для Донбасу на умовах Росії Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виключає можливість особливого статусу Донбасу з так званим "право вето", яке дозволило б регіону блокувати стратегічні рішення України. За його словами, такого особливого статусу, як хоче Росія, не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для видання Rzeczpospolita.

"Жоден регіон України не матиме права вето на загальнодержавні рішення. Це висічено в камені! Так що ніякого особливого статусу, як представляє Росія, ніякого права вето не буде", - заявив Кулеба.

За його словами, Україна проводить глибоку реформу децентралізації і готова працювати над реалізацією мінських угод.

"Але мінські угоди починаються з питань безпеки. Політична частина там стоїть лише на другому місці. Тому всі повинні в першу чергу зосередитися на безпеці", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше російський парламентер у нормандському форматі на рівні радників Дмитро Козак заявив, що зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини можлива тільки після вирішення питання з особливим статусом Донбасу.

В кінці минулого року Україна в черговий раз продовжила закон про особливий статус. Однак він з 2014 року так і не вступив в дію, оскільки законодавство України може діяти лише на підконтрольних Києву територіях.

Документ передбачає амністію "учасникам подій на території Донецької та Луганської областей", широкі права для російської мови, в тому числі в ЗМІ, органах влади і так далі.

Російська сторона наполягає на тому, щоб Київ обговорював особливий статус з окупантами в Донецьку і Луганську, а також закріпив його в українській Конституції.

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Російська Федерація Донбас Дмитро Кулеба
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