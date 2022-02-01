Без права вето. Кулеба исключает особый статус для Донбасса на условиях России

Министр иностранный дел Дмитрий Кулеба исключает возможность особого статуса Донбасса с так называемым "право вето", которое позволило бы региону блокировать стратегические решения Украины. По его словам, такого особого статуса, как хочет Россия, не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для издания Rzeczpospolita .

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет", - заявил Кулеба.

По его словам, Украина проводит глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией минских соглашений.

"Но минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности", - добавил министр.