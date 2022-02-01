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Без права вето. Кулеба исключает особый статус для Донбасса на условиях России

Новина українською →
Киев, Вторник 01 февраля 2022 22:49
Без права вето. Кулеба исключает особый статус для Донбасса на условиях России Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Министр иностранный дел Дмитрий Кулеба исключает возможность особого статуса Донбасса с так называемым "право вето", которое позволило бы региону блокировать стратегические решения Украины. По его словам, такого особого статуса, как хочет Россия, не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для издания Rzeczpospolita.

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет", - заявил Кулеба.

По его словам, Украина проводит глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией минских соглашений.

"Но минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности", - добавил министр.

Напомним, ранее российский переговорщик в нормандском формате на уровне советников Дмитрий Козак заявил, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии возможна только после решения вопроса с особым статусом Донбасса.

В конце прошлого года Украина в очередной раз продлила закон об особом статусе. Однако он с 2014 года так и не вступил в действие, поскольку законодательство Украины может действовать только на подконтрольных Киеву территориях.

Документ предполагает амнистию "участникам событий на территории Донецкой и Луганской областей", широкие права для русского языка, в том числе в СМИ, органах власти и так далее.

Российская сторона настаивает на том, чтобы Киев обсуждал особый статус с оккупантами в Донецке и Луганске, а также закрепил его в украинской Конституции.

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Российская Федерация Донбасс Дмитрий Кулеба
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