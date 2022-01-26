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Радники "нормандської четвірки" зустрілися в Парижі: перші подробиці

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Середа 26 січня 2022 21:32
Радники "нормандської четвірки" зустрілися в Парижі: перші подробиці Фото: відбулась зустріч радників нормандського формату (kremlin)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні відбулась зустріч радників нормандського формату. Переговори представників України, Німеччини, Франції та Росії відбулись на тлі загострення ситуації біля українських кордонів.

Перші подробиці зустрічі в матеріалі РБК-Україна.

Про завершення переговорів заявило російське видання "РИА Новости". Зустріч політичних радників тривала понад 8 годин.

Представники України та Росії - керівник ОП Андрій Єрмак та замглави адміністрації президента РФ Дмитро Козак - проведуть окремі брифінги за підсумками зустрічі в Парижі.

Під час зустрічі, зокрема, підняли безпекове питання, а також ситуацію біля кордонів України. Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що розраховує на те, що сторони пропрацюють кожен пункт мінських домовленостей і розмова буде конструктивною.

Зазначимо, лідери "нормандської четвірки" - керівники України, Німеччини, Франції і Росії - востаннє проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз йде робота над тим, щоб відбулась нова зустріч лідерів формату.

Загроза вторгнення РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не виключив, що вторгнення Росії в Україну може розпочатися після наступу на Київ. На його думку, Москва підготувала план блискавичної війни. Втім, українські посадовці запевняють, що ситуація біля кордонів контрольована і панікувати не потрібно. А війська, які зараз перебувають біля України, стоять там ще з квітня.

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