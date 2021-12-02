Рада ще на рік продовжила закон про особливий статус Донбасу
Верховна рада України ще на рік продовжила закон про так званий особливий статус окупованого Донбасу. Відповідне рішення підтримали 317 нардепів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.
Законопроект пропонує у статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" цифру "2021" замінити цифрою "2022".
У пояснювальній записці йдеться про те, що це дозволить створити додаткові тимчасові можливості для реалізації законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання в окремих районах ОРДЛО на основі принципів і норм міжнародного права та Статуту ООН.
Зазначимо, законом про особливий статус Україна гарантує "недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб - учасників подій на території Донецької та Луганської областей". Також гарантується вільне використання, вивчення та підтримка російської мови в суспільному і приватному житті.
А органи місцевого в ОРДЛО мають сприяти використанню російської мови в сфері освіти, ЗМІ, судочинстві, економічної та соціальної діяльності і так далі.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що однією з вимог нормандської зустрічі щодо Донбасу є закріплення особливого статусу в Конституції України.
Крім того, Росія хоче, щоб Україна переглянула закон про статус Донбасу.