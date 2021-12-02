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Рада ще на рік продовжила закон про особливий статус Донбасу

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 13:14
Рада ще на рік продовжила закон про особливий статус Донбасу Фото: КПВВ на Донбасі (facebook com skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Ілона Свиридова

Верховна рада України ще на рік продовжила закон про так званий особливий статус окупованого Донбасу. Відповідне рішення підтримали 317 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Законопроект пропонує у статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" цифру "2021" замінити цифрою "2022".

У пояснювальній записці йдеться про те, що це дозволить створити додаткові тимчасові можливості для реалізації законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання в окремих районах ОРДЛО на основі принципів і норм міжнародного права та Статуту ООН.

Зазначимо, законом про особливий статус Україна гарантує "недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб - учасників подій на території Донецької та Луганської областей". Також гарантується вільне використання, вивчення та підтримка російської мови в суспільному і приватному житті.

А органи місцевого в ОРДЛО мають сприяти використанню російської мови в сфері освіти, ЗМІ, судочинстві, економічної та соціальної діяльності і так далі.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що однією з вимог нормандської зустрічі щодо Донбасу є закріплення особливого статусу в Конституції України.

Крім того, Росія хоче, щоб Україна переглянула закон про статус Донбасу.

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