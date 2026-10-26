Работает в условиях РЭБ: как новый украинский навигатор ведет авто без GPS

Как работает навигация без спутников?

Приложение совмещает функции стандартного навигатора и автономной системы.

При исчезновении GPS-сигнала "Ориентир" переходит на датчики движения смартфона: алгоритмы вычисляют скорость и повороты автомобиля, удерживая маркер на офлайн-карте.

Точку старта задает водитель, а при смещении метки ее можно скорректировать двойным тапом по экрану. Для максимальной точности разработчики рекомендуют надежно фиксировать телефон в держателе.

В приложении доступны офлайн-карты всех областей Украины с поиском в номер дома.

Также есть возможность строить сложные маршруты с несколькими остановками и учетом пробок.

Новое украинское приложение ведет авто без GPS (скриншот: App Store)

Разработчики обеспечили полное отсутствие рекламы, платы или обязательной регистрации.

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Популярность и планы на Android

За первые две недели после релиза в App Store приложение загрузили более 23 000 раз, и оно уверенно держится в топ-3 категории "Навигация".

С 6 по 24 октября водители проехали с ним более 34000 км с GPS и еще 9000 км непосредственно в автономном режиме.

В настоящее время версия для Android проходит закрытое тестирование. В ноябре разработчики планируют полноценный релиз в Google Play и запуск поддержки CarPlay, а уже в декабре - интеграцию с Android Auto.