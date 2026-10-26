Працює в умовах РЕБ: як новий український навігатор веде авто без GPS

Подружжя українських розробників Владислава і Дарини Шинкаренків створили мобільний застосунок "Орієнтир", який здатен будувати та вести маршрути без GPS-сигналу й мобільного інтернету.
Програма стала відповіддю на регулярні збої зв'язку та роботу систем РЕБ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на App Store.
Застосунок поєднує функції стандартного навігатора та автономної системи.
У разі зникнення GPS-сигналу "Орієнтир" переходить на датчики руху смартфона: алгоритми обчислюють швидкість і повороти автомобіля, утримуючи маркер на офлайн-карті.
Точку старту задає водій, а в разі зміщення мітки її можна скоригувати подвійним тапом по екрану. Для максимальної точності розробники рекомендують надійно фіксувати телефон у тримачі.
У додатку доступні офлайн-карти всіх областей України з пошуком до номера будинку.
Також є можливість будувати складні маршрути з кількома зупинками та врахуванням заторів.
Розробники забезпечили повну відсутність реклами, плати чи обов'язкової реєстрації.
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За перші два тижні після релізу в App Store застосунок завантажили понад 23 000 разів, і він упевнено тримається в топ-3 категорії "Навігація".
З 6 по 24 жовтня водії проїхали з ним понад 34 000 км із GPS та ще 9 000 км безпосередньо в автономному режимі.
Наразі версія для Android проходить закрите тестування. У листопаді розробники планують повноцінний реліз у Google Play і запуск підтримки CarPlay, а вже у грудні - інтеграцію з Android Auto.