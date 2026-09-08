ua en ru
Вт, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Миллионы водителей получили новый ИИ: Claude заработал в CarPlay

14:16 08.09.2026 Вт
2 мин
Какое главное ограничение Apple оставила для ИИ-помощника?
aimg Ольга Завада
Миллионы водителей получили новый ИИ: Claude заработал в CarPlay ИИ-помощник Anthropic уже у CarPlay (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Anthropic без громких заявлений добавила поддержку Apple CarPlay в свое официальное приложение Claude для iPhone. Новая функция позволяет водителям общаться с чат-ботом с помощью голоса непосредственно во время поездок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Apple Developer.

Основные возможности Claude в CarPlay

Обновленная версия мобильного приложения получила интеграцию с автомобильной системой Apple еще в начале сентября.

При этом разработчики из Anthropic решили не делать громких заявлений, а в описании обновления в App Store упомянули лишь об исправлении ошибок и общих улучшениях.

Главный акцент в CarPlay сделан на безопасность и минимизацию отвлечения водителя от дороги.

Основные характеристики работы чатбота в авто :

Полностью голосовой режим - пользователь может инициировать новый диалог или продолжить предварительный разговор из предложенного списка.

Минималистичный интерфейс - на экране отображается только статус работы (слушает или соответствует ИИ), а также кнопки выключения микрофона и завершения вызова.

Автоматическая речь - сервис самостоятельно адаптируется под язык пользователя без дополнительных настроек.

Читайте больше: Apple CarPlay получил разумное управление: умеющий новый режим Siri в авто

Ограничение от Apple и отсутствие Gemini

Несмотря на появление чатбот на панели приборов, его возможности строго ограничены правилами Apple для категории голосовых приложений.

Claude работает исключительно как собеседник и не может управлять функциями автомобиля или смартфона, например, изменять температуру климат-контроля.

Кроме того, активировать голосового помощника кодовой фразой невозможно - эта функция остается эксклюзивом для Siri. Чтобы начать диалог с Claude, водителю необходимо нажать иконку приложения на экране.

CarPlay поддерживает уже пять популярных ИИ-помощников:

  • ChatGPT,
  • Perplexity,
  • Grok,
  • Meta AI,
  • Claude.

Единственным крупным игроком, до сих пор отсутствующим в этой системе, остается Google с его сервисом Gemini.

Пользование Claude в авто бесплатно в пределах стандартных лимитов тарифных планов, однако водителям следует учитывать, что длительные сессии могут быстро исчерпать доступный лимит ответов.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Apple Искусственный интеллект
Новости
Россия ударила по телеканалам "Мы - Украина": разбит newsroom, есть пострадавшие
Россия ударила по телеканалам "Мы - Украина": разбит newsroom, есть пострадавшие
Аналитика
Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"