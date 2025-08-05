Apple CarPlay и Android Auto: как подключить и можно ли установить в старые авто

Современные авто-технологии эволюционировали от простых радиоприемников до мультимедийных систем, позволяющих слушать музыку, использовать навигацию, принимать звонки и синхронизироваться со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto.

РБК-Украина со ссылкой на сайт JCT600 рассказывает, как работают Apple CarPlay и Android Auto, а также можно ли их подключить к старым автомобилям.

Что такое Apple CarPlay?

Apple CarPlay - это система, представленная в 2014 году, которая позволяет синхронизировать iPhone с мультимедийным дисплеем автомобиля. Интерфейс смартфона отображается на экране автомобиля в упрощенном виде, адаптированном под вождение.

Доступны такие приложения, как Карты, Apple Music, Сообщения, а также сторонние сервисы вроде Spotify. Управление осуществляется через сенсорный экран или голосового помощника Siri.

Как подключить Apple CarPlay

Через USB

Подключите iPhone к USB-порту автомобиля - CarPlay активируется автоматически. При первом подключении следуйте инструкциям на экране.

Беспроводное подключение

Активируйте Wi-Fi и Bluetooth на iPhone и в системе автомобиля, затем следуйте подсказкам для сопряжения устройств.

Какие приложения поддерживаются

CarPlay работает с картами (Apple Maps, Google Maps), музыкальными сервисами (Apple Music, Spotify), мессенджерами (iMessage, WhatsApp), подкастами и аудиокнигами (Audible). Большинство функций доступны через голосовое управление, что делает использование системы безопасным во время движения.

Можно ли установить CarPlay в старый автомобиль?

Да, установка возможна. Хотя на большинстве старых моделей CarPlay изначально не предусмотрен, его можно добавить, установив совместимую мультимедийную систему (CarPlay-магнитолу).

Перед покупкой важно убедиться в совместимости с маркой и моделью автомобиля, поскольку установка может потребовать дополнительных адаптеров.

Apple CarPlay (фото: JCT600)

Что такое Android Auto?

Android Auto, разработанный Google и представленный в 2015 году, - это аналогичная система, предназначенная для смартфонов на Android. Она выводит на дисплей автомобиля ключевые приложения: навигацию, музыку, мессенджеры и многое другое. Управление осуществляется через сенсорный экран, голосовые команды или кнопки на руле.

Как подключить Android Auto

USB-подключение

Используйте кабель USB, чтобы соединить смартфон с автомобилем. Система автоматически распознает устройство.

Беспроводное подключение

Включите Wi-Fi и Bluetooth на обоих устройствах, выполните сопряжение и следуйте инструкциям на экране.

Какие приложения поддерживаются

Среди совместимых - Google Maps, Waze, музыкальные сервисы Spotify, YouTube Music, Amazon Music, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и другие. Также доступны функции для работы с календарем и погодой. После запуска Android Auto отображаются только совместимые приложения.

Можно ли установить Android Auto в старый автомобиль?

Да, производители предлагают мультимедийные устройства с поддержкой Android Auto, которые могут заменить штатную систему. Для установки, как правило, потребуется помощь специалиста.

В качестве альтернативы Android Auto можно использовать на экране смартфона с помощью специального приложения и держателя.

Android Auto (фото: JCT600)

Все ли автомобили поддерживают CarPlay и Android Auto?

Нет, наличие этих систем зависит от производителя, модели и года выпуска автомобиля. Массовое распространение Apple CarPlay и Android Auto началось после 2016 года. На старых моделях они, как правило, отсутствуют.

Многие современные марки, такие как Kia, Volkswagen, включают поддержку этих систем в базовую комплектацию, а в премиальных комплектациях нередко доступна и беспроводная версия. Также Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche предлагают CarPlay и Android Auto в новых моделях - как опцию или как часть мультимедийного пакета.

Однако некоторые люксовые бренды, такие как Ferrari, Aston Martin, Rolls-Royce и Bentley, не спешат внедрять эти технологии повсеместно, предлагая их только в качестве опции.

Перед покупкой автомобиля или мультимедийной системы рекомендуется уточнить наличие и поддержку CarPlay или Android Auto, особенно если речь идет о подержанном авто.