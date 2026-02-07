ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

Украина не причастна к покушению на генерала Алексеева, - Сибига

Суббота 07 февраля 2026 08:17
Украина не причастна к покушению на генерала Алексеева, - Сибига Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не причастен к покушению на первого замглавы ГРУ Генштаба России Владимира Алексеева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в покушении на генерала. Он аргументирует это якобы целью саботажа мирных переговоров.

Однако в комментарии Reuters украинский министр Андрей Сибига заявил, что "Киев не имеет никакого отношения к нападению".

Что предшествовало

Напомним, вчера в Москве 6 февраля неизвестный несколько раз выстрелил генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева.

Согласно российским СМИ, генералу выстрелили в спину, после чего нападавший скрылся с места преступление. Инцидент произошел в жилом доме генерала на Волоколамском шоссе.

После случившегося Алексеева доставили в одну из столичных больниц, где он находился в реанимации. Следствие полагает, что в генерала могла выстрелить женщина, которая ждала его в подъезде дома.

Подробный разбор о том, кто такой генерал-лейтенант Владимир Алексеев - читайте в материале РБК-Украина.

К слову, вчера командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко сообщил, что именно Владимир Алексеев вел переговоры с украинскими защитниками на "Азовстали" и гарантировал им нормальные условия в плену.

