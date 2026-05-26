Работники ТЦК мобилизовали почти 300 "мертвых душ": детали схемы

Трое должностных лиц ТЦК фиктивно внесли в реестр 276 "мобилизованных" - среди них умершие, осужденные и те, кто уже давно служит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Украины Руслана Кравченко.
Чиновники имели законный доступ к государственному реестру "Оберег". Через личные электронные ключи они заходили в систему и вносили в карточки военнообязанных ложные данные.
В списки "мобилизованных" попадали:
Кроме правок в реестре, чиновники подписывали фейковые поименные списки. По документам эти люди якобы уже служили в воинских частях. На самом деле - их никто не призывал. Поддельные бумаги отправляли в областные ТЦК для улучшения статистики.
На Закарпатье, в Мукачевском районном ТЦК, 49-летний полковник, начальник военкомата, только за январь-март 2026 года "призвал" на бумаге 162 человека.
Его 37-летний заместитель в звании майора за тот же период добавил к фейковой статистике еще 108 человек.
Итого - 270 вымышленных мобилизованных за три месяца из одного районного центра.
Отдельный эпизод произошел в Золочевском районном ТЦК на Львовщине. 41-летний подполковник, временный руководитель ведомства, за ноябрь-декабрь 2025 года "призвал" 6 человек.
Все они на тот момент уже проходили службу по контракту - в Военном госпитале Национальной гвардии Украины и других частях.
Всем троим объявлено о подозрении.
Закарпатского полковника и его заместителя-майора суд отправил под стражу. Альтернатива - залог в 3,9 миллиона гривен и 3,3 миллиона гривен соответственно.
Подполковнику со Львовщины также избрали меру пресечения - залог в размере 121,1 тысячи гривен.
Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц и проверяют другие регионы на аналогичные схемы.
Напомним, ранее полиция Киевщины разоблачила чиновника Бориспольского районного ТЦК, который за 2 500 долларов обещал помочь уклониться от мобилизации. После получения денег его задержали.
Как сообщало РБК-Украина, ГБР разоблачило схему дезертирства в четырех областях, где организаторы брали от 8 до 15 тысяч долларов за вывоз военнослужащих из частей.