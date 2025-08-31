ua en ru
Вс, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Флаг Украины на месте: Генштаб опроверг оккупацию села Дачное на Днепропетровщине

Воскресенье 31 августа 2025 19:31
UA EN RU
Флаг Украины на месте: Генштаб опроверг оккупацию села Дачное на Днепропетровщине Фото: военные сняли с дрона бойцов в Дачном с украинским флагом (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Село Дачное Днепропетровской области находится под контролем ВСУ. Украинские военные опровергли очередной вброс россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В частности, вчера начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался, что российская армия якобы оккупировала 7 населенных пунктов Днепропетровской области, среди которых было и село Дачное.

Однако в Генштабе ВСУ показали, как на самом деле выглядит "оккупированное Герасимовым" село Дачное в Днепропетровской области.

В частности, воины 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ сняли с дрона бойцов в Дачном с украинским флагом.

На карте DeepState можно визуально увидеть, где расположено село Дачное.

Флаг Украины на месте: Генштаб опроверг оккупацию села Дачное на Днепропетровщине

Зачем Россия преувеличивает свои "успехи"

Напомним, что этой ночью аналитики Американского института изучения войны (ISW) разобрали доклад Герасимова и сделали свой вывод, почему РФ преувеличивает свои успехи на фронте.

В частности, эксперты сравнили в цифрах то, что говорил Герасимов, и что происходит на самом деле. Как оказалось, РФ умышленно завышает данные и таким образом, они не соответствуют действительности.

В ISW пришли к выводу, что недостоверными данными Кремль пытается убедить страны Запада в неизбежной победе над Украиной, хотя на самом деле это не так.

Подробный разбор аналитиков и какие цифры они приводили - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Туск: никакие уступки Путину не принесут безопасности Европе
Туск: никакие уступки Путину не принесут безопасности Европе
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим