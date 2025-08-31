ua en ru
Нд, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Прапор України на місці: Генштаб спростував окупацію села Дачне на Дніпропетровщині

Неділя 31 серпня 2025 19:31
UA EN RU
Прапор України на місці: Генштаб спростував окупацію села Дачне на Дніпропетровщині Фото: війскові зняли з дрона бійців у Дачному з українським прапором (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Село Дачне Дніпропетровської області знаходиться під контролем ЗСУ. Українські військові спростували черговий вкид росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема, вчора начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасімов відзвітував, що російська армія нібито окупувала 7 населених пунктів Дніпропетровської області, серед яких було й село Дачне.

Однак у Генштабі ЗСУ показали, як насправді виглядає "окуповане Герасимовим" село Дачне у Дніпропетровській області.

Зокрема, воїни 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ зняли з дрона бійців у Дачному з українським прапором.

На мапі DeepState можна візуально побачити, де розташоване село Дачне.

Прапор України на місці: Генштаб спростував окупацію села Дачне на Дніпропетровщині

Навіщо Росія перебільшує свої "успіхи"

Нагадаємо, що цієї ночі аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW) розібрали доповідь Герасимова і зробили свій висновок, чому РФ перебільшує свої успіхи на фронті.

Зокрема, експерти порівняли в цифрах те, що говорив Герасимов, і те, що відбувається насправді. Як виявилося, РФ навмисно завищує дані і таким чином, вони не відповідають дійсності.

В ISW дійшли висновку, що недостовірними даними Кремль намагається переконати країни Заходу в неминучій перемозі над Україною, хоча насправді це не так.

Детальний розбір аналітиків і які цифри вони наводили - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Туск: жодні поступки Путіну не принесуть безпеки Європі
Туск: жодні поступки Путіну не принесуть безпеки Європі
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим