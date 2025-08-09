ПВО, танки и солдаты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки
За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 940 солдат. А также различную военную технику, в частности танки и ПВО
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2о22 года по 9 августа 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 1062290 (+940) чел;
- танков - 11088 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 23103 (+1) ед;
- артиллерийских систем - 31273 (+41) ед;
- РСЗО - 1456 (+0) ед;
- средства ПВО 1204 (+1) ед;
- самолетов - 421 (+0) ед;
- вертолетов - 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 50315 (+147);
- крылатые ракеты - 3555 (+0);
- корабли/катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны - 57856 (+125);
- специальная техника / special equipment - 3936 (+0).
По данным Генштаба ВСУ, потери России с начала полномасштабной войны составили уже 1 061 350 человек.За минувшие сутки защитники ликвидировали 1040 россиян.
Напомним, ситуация в Покровске остается сложной. По словам местных властей, в город почти невозможно заехать, а также завезти гуманитарную и медицинскую помощь.