ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ПВО, танки и солдаты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки

Суббота 09 августа 2025 07:32
UA EN RU
ПВО, танки и солдаты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки Иллюстративное фото: в Telegram произошел масштабный сбой после обновления (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 940 солдат. А также различную военную технику, в частности танки и ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2о22 года по 9 августа 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1062290 (+940) чел;
  • танков - 11088 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 23103 (+1) ед;
  • артиллерийских систем - 31273 (+41) ед;
  • РСЗО - 1456 (+0) ед;
  • средства ПВО 1204 (+1) ед;
  • самолетов - 421 (+0) ед;
  • вертолетов - 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 50315 (+147);
  • крылатые ракеты - 3555 (+0);
  • корабли/катера - 28 (+0);
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны - 57856 (+125);
  • специальная техника / special equipment - 3936 (+0).

По данным Генштаба ВСУ, потери России с начала полномасштабной войны составили уже 1 061 350 человек.За минувшие сутки защитники ликвидировали 1040 россиян.

Напомним, ситуация в Покровске остается сложной. По словам местных властей, в город почти невозможно заехать, а также завезти гуманитарную и медицинскую помощь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Трамп подтвердил планы на "обмен территориями" с РФ: кое-что вернем Украине
Трамп подтвердил планы на "обмен территориями" с РФ: кое-что вернем Украине
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине