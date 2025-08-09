ПВО, танки и солдаты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 940 солдат. А также различную военную технику, в частности танки и ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2о22 года по 9 августа 2025 года ориентировочно составили:

По данным Генштаба ВСУ, потери России с начала полномасштабной войны составили уже 1 061 350 человек.За минувшие сутки защитники ликвидировали 1040 россиян.

Напомним, ситуация в Покровске остается сложной. По словам местных властей, в город почти невозможно заехать, а также завезти гуманитарную и медицинскую помощь.