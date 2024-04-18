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ПВО и конференция по восстановлению: Зеленский встретился с вице-канцлером Германии

Киев, Четверг 18 апреля 2024 20:58
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ПВО и конференция по восстановлению: Зеленский встретился с вице-канцлером Германии Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, который находится с визитом в Киеве. Стороны, в частности, обсудили передачу нашей стране систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

Зеленский отметил, что Украина особо ценит лидерство Германии, которое помогает защищать жизни не только в нашей стране, но и во всей Европе. ФРГ- среди мировых лидеров в вопросе поддержки защиты Украины.

По словам президента, он обсудил с Хабеком потребности нашей страны, чтобы достойно ответить на все вызовы и на то, к чему готовятся российские террористы.

"Мы обсудили с господином Хабеком и фронт, наши потребности в ПВО и соответствующую коммуникацию с партнерами - с третьими странами, которые могут помочь и с которыми об этом будут говорить наши немецкие друзья. Конечно, обсудили сотрудничество на уровне европейских институций и экономические вызовы", - уточнил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что отдельное внимание уделили совместным производственным проектам и совместной работе над усилением оборонных производств.

"Готовим конференцию в Германии по восстановлению Украины, нашу такую специальную двустороннюю работу, и этот формат договорились сделать сфокусированным, в частности, на ОПК - на производстве, на энергетике - на восстановлении, на ПВО. Результат, как всегда с Германией, будет", - добавил он.

Визит Хабека

Напомним, Хабек сегодня, 18 апреля, прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Такая поездка в Украину стала первой для немецкого чиновника с начала полномасштабной войны.

Как писали немецкие СМИ, вице-канцлер приехал в столицу нашей страны, чтобы обсудить восстановление Украины и сотрудничество в сфере энергетики.

К слову, недавно Германия анонсировала передачу Украине новой системы Patriot, которая поможет защитить небо от российской баллистики.

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