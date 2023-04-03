Вице-канцлер Германии Хабек прибыл в Киев с неожиданным визитом

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек прибыл в Киев с неожиданным визитом. Это его первая поездка в страну после начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

На повестке дня восстановление Украины, которая находится в состоянии войны с Россией с тех пор, как Москва вторглась в страну в феврале 2022 года, и сотрудничество в энергетическом секторе.

Хабек прибыл в Киев с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса.

По прибытии на киевский вокзал Хабек подчеркнул, что его визит может дать Украине четкий сигнал, "что мы верим, что она победит, что она будет восстановлена, что Европа заинтересована не только в необходимости, но и что Украина и в будущем будет экономически сильным партнером".

Он хотел приехать только в том случае, если сможет что-нибудь привезти с собой, сказал министр, отправляясь в Киев поезде. "Бизнес-делегация дает Украине надежду на восстановление после войны", - сказал Хабек.

Его нынешняя поездка на самом деле была запланирована на осень прошлого года, но затем ее пришлось отложить из-за зимнего наступления российских войск, сказал Хабек. "Сейчас самое время", - сказал он.

Президент Федерации немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм, который сопровождает Хабека в качестве одного из нескольких представителей бизнеса, назвал поездку "сигналом для украинцев о том, что немецкая экономика также поддерживает их". Кроме того, многие немецкие компании по-прежнему работают в Украине, и важно понимать их проблемы и сосредоточиться на восстановлении страны. "И это наращивание начинается сейчас, а не после мирного соглашения", - добавил он.

После первоначальной критики за ее нерешительность поставлять тяжелое вооружение Украине Германия стала одним из ключевых военных сторонников страны, совсем недавно поставив Киеву 18 боевых танков Leopard 2, которые считаются одними из самых мощных вооружений в арсенале Запада.

Энергетический сектор Украины неоднократно подвергался атакам России во время войны, временами оставляя без электричества миллионы людей.

Война также вызвала пересмотр энергетической политики в Берлине, который был вынужден искать альтернативных энергетических партнеров после разрыва своих тесных экономических отношений с Россией.