ППО та конференція щодо відновлення: Зеленський зустрівся з віце-канцлером Німеччини

Зеленський зазначив, що Україна особливо цінує лідерство Німеччини, яке допомагає захищати життя не лише у нашій країні, а й в усій Європі. ФРН - серед світових лідерів у питанні підтримки захисту України.

За словами президента, він обговорив з Хабеком потреби нашої країни, щоб гідно відповісти на всі виклики та на те, до чого готуються російські терористи.

"Ми обговорили з паном Хабеком та фронт, наші потреби у ППО та відповідну комунікацію з партнерами - з третіми країнами, які можуть допомогти і з якими про це говоритимуть наші німецькі друзі. Звичайно, обговорили співпрацю на рівні європейських інституцій та економічні виклики", - уточнив глава держави.

Зеленський наголосив, що окрему увагу приділили спільним виробничим проектам та спільній роботі над посиленням оборонних виробництв.

"Готуємо конференцію у Німеччині щодо відновлення України, нашу таку спеціальну двосторонню роботу, і цей формат домовилися зробити сфокусованим, зокрема, на ОПК - на виробництві, на енергетиці - на відновленні, на ППО. Результат, як завжди з Німеччиною, буде", - додав він.