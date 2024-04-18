ua en ru
Чт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ППО та конференція щодо відновлення: Зеленський зустрівся з віце-канцлером Німеччини

Київ, Четвер 18 квітня 2024 20:58
UA EN RU
ППО та конференція щодо відновлення: Зеленський зустрівся з віце-канцлером Німеччини Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віце-канцлером Німеччини Робертом Хабеком, який перебуває з візитом у Києві. Сторони, зокрема, обговорили передачу нашій країні систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

Зеленський зазначив, що Україна особливо цінує лідерство Німеччини, яке допомагає захищати життя не лише у нашій країні, а й в усій Європі. ФРН - серед світових лідерів у питанні підтримки захисту України.

За словами президента, він обговорив з Хабеком потреби нашої країни, щоб гідно відповісти на всі виклики та на те, до чого готуються російські терористи.

"Ми обговорили з паном Хабеком та фронт, наші потреби у ППО та відповідну комунікацію з партнерами - з третіми країнами, які можуть допомогти і з якими про це говоритимуть наші німецькі друзі. Звичайно, обговорили співпрацю на рівні європейських інституцій та економічні виклики", - уточнив глава держави.

Зеленський наголосив, що окрему увагу приділили спільним виробничим проектам та спільній роботі над посиленням оборонних виробництв.

"Готуємо конференцію у Німеччині щодо відновлення України, нашу таку спеціальну двосторонню роботу, і цей формат домовилися зробити сфокусованим, зокрема, на ОПК - на виробництві, на енергетиці - на відновленні, на ППО. Результат, як завжди з Німеччиною, буде", - додав він.

Візит Хабека

Нагадаємо, Хабек сьогодні, 18 квітня, прибув до Києва з неанонсованим візитом. Така подорож до України стала першою для німецького чиновника з початку повномасштабної війни.

Як писали німецькі ЗМІ, віце-канцлер приїхав до столиці нашої країни, щоб обговорити відновлення України та співробітництво у сфері енергетики.

Нещодавно Німеччина анонсувала передачу Україні нової системи Patriot, яка допоможе захистити небо від російської балістики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ППО Допомога Україні Військова допомога
NEWS
Україна і Польща викрили агента Росії, який готувався до замаху на Зеленського
Україна і Польща викрили агента Росії, який готувався до замаху на Зеленського
DAILY
За крок від грошей. Коли Україна отримає мільярди від США та на яких умовах
Юрій Дощатов, Руслан Кисляк За крок від грошей. Коли Україна отримає мільярди від США та на яких умовах