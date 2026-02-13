ПВО не справляется: какая украинская ракета вызывает нервный тик у российских солдат

Напоминаем, что украинские силы провели серию точечных атак по стратегическим военным объектам на территории РФ. В числе целей оказались арсенал в районе Котлубани Волгоградской области, а также предприятие ракетной промышленности в Мичуринске, что свидетельствует о расширении географии ударов по ключевой инфраструктуре противника.

Отметим, что в результате удара украинских ракет "Фламинго" по российскому полигону "Капустин Яр" были выведены из строя объекты, связанные с обслуживанием баллистических ракет, а также ряд технических сооружений, обеспечивающих функционирование этой инфраструктуры.