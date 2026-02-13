ПВО не справляется: какая украинская ракета вызывает нервный тик у российских солдат

В ночь на 12 февраля ВСУ нанесли результативный удар по российскому арсеналу ГРАУ под Котлубанью. Это второй официально подтвержденный случай применения крылатой ракеты FP-5 "Фламинго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что удар по складу главного ракетно-артиллерийского управления сопровождался мощными взрывами и последующей вторичной детонацией.
В официальной сводке отмечено: "зафиксировано потужні вибухи на території об'єкту з подальшою вторинною детонацією".
Местные власти провели эвакуацию поселка Котлубань, расположенного примерно в километре от объекта.
Это уже второй эпизод, когда использование FP-5 "Фламинго" подтверждено официально.
Впервые название ракеты прозвучало в сообщении о серии январских ударов по полигону "Капустин Яр", где, как утверждалось, поражалась инфраструктура подготовки пусков ракет средней дальности.
Повторный успешный прорыв защищенных объектов может указывать на модернизацию ракеты.
Ранее сообщалось о планах оснастить FP-5 системой полета на малых высотах. Наиболее вероятным решением считается интеграция TERCOM — технологии сопоставления рельефа местности для навигации.
Снижение высоты маршрута позволяет крылатой ракете уходить из зоны обнаружения наземных РЛС, а автономная навигация повышает устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.
Тот факт, что оба пораженных объекта находятся в одном регионе и расположены на расстоянии около 120 км друг от друга, может свидетельствовать о недостаточном усилении ПВО в данном районе.
Напоминаем, что украинские силы провели серию точечных атак по стратегическим военным объектам на территории РФ. В числе целей оказались арсенал в районе Котлубани Волгоградской области, а также предприятие ракетной промышленности в Мичуринске, что свидетельствует о расширении географии ударов по ключевой инфраструктуре противника.
Отметим, что в результате удара украинских ракет "Фламинго" по российскому полигону "Капустин Яр" были выведены из строя объекты, связанные с обслуживанием баллистических ракет, а также ряд технических сооружений, обеспечивающих функционирование этой инфраструктуры.