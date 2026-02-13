ППО не справляється: яка українська ракета викликає нервовий тик у російських солдатів

Нагадуємо, що українські сили провели серію точкових атак по стратегічних військових об'єктах на території РФ. Серед цілей виявилися арсенал у районі Котлубані Волгоградської області, а також підприємство ракетної промисловості в Мічурінську, що свідчить про розширення географії ударів по ключовій інфраструктурі противника.

Зазначимо, що внаслідок удару українських ракет "Фламінго" по російському полігону "Капустін Яр" були виведені з ладу об'єкти, пов'язані з обслуговуванням балістичних ракет, а також низка технічних споруд, що забезпечують функціонування цієї інфраструктури.