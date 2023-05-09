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ЕС готов предоставить Украине 1 млн снарядов для артиллерии, - Зеленский

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Вторник 09 мая 2023 13:42
ЕС готов предоставить Украине 1 млн снарядов для артиллерии, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз готов предоставить Украине миллион снарядов для артиллерии для борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Украина ежедневно демонстрирует эффективность нашей защиты против российской агрессии. Каждая сбитая ракета террористов, каждый успех наших воинов в отражении российских штурмов - это доказательства того, что мы можем победить этого агрессора", - сказал он.

При этом президент подчеркнул важность пропорциональности возможностей Украины тем возможностям, которые есть у России.

"В этом контексте сегодня поблагодарил Урсула за готовность Евросоюза предоставить Украине крайне необходимые боеприпасы, один миллион снарядов для артиллерии", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что среди прочего обсудил с фон дер Ляен вопрос скорости закупки и поставки этих боеприпасов, ведь они нужны на передовой.

Напомним, 5 мая Совет ЕС окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.

В Европейском парламенте выступают за ускорение принятия акта о снарядах для Украины.

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