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ПВО работает по ударным дронам РФ на подступах к Киеву

Киев, Пятница 10 ноября 2023 22:56
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ПВО работает по ударным дронам РФ на подступах к Киеву Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские дроны сегодня вечером, 10 ноября, атакуют Киев. В окрестностях столицы работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

"Угроза ударных БпЛА для Киева", - говорится в сообщении.

Попко призвал людей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Затем начальник КГВА сообщил, что на подступах к столице работают силы противовоздушной обороны.

Российски атака по Украине

Российские оккупанты запустили ударные дроны по Украине сегодня, 10 ноября, вечером. Беспилотники уже фиксируют в ряде областей.

А утром 21 сентября россияне снова устроили массированный ракетный обстрел Украины. Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий. Кроме этого, в некоторых областях работало ПВО.

Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО), которая состоит из различных видов вооружения. В то же время ни одна ПВО, в том числе и столицы, не гарантирует полную защиту.

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