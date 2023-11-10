ua en ru
Пт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ППО працює по ударних дронах РФ на підступах до Києва

Київ, П'ятниця 10 листопада 2023 22:56
UA EN RU
ППО працює по ударних дронах РФ на підступах до Києва Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські дрони сьогодні ввечері, 10 листопада, атакують Київ. На околицях столиці працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

"Загроза ударних БпЛА для Києва", - йдеться у повідомленні.

Попко закликав людей перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Потім начальник КМВА повідомив, що на підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Російські атаки по Україні

Російські окупанти запустили ударні дрони по Україні сьогодні, 10 листопада, ввечері. Безпілотники вже фіксують у низці областей.

А вранці 21 вересня росіяни знову влаштували масований ракетний обстріл України. Під ударом опинилися Київ, Рівне, Харків, Черкаси та Хмельницький. Крім цього, у деяких областях працювало ППО.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що навколо столиці побудована багаторівнева система протиповітряної оборони (ППО), яка складається з різних видів озброєння. Водночас жодна ППО, в тому числі і столиці, не гарантує повний захист.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація ПВО Війна в Україні
NEWS
До Криму - 80 км. Що відбувається на лівому березі Херсонщини під безперервним контролем ЗСУ
До Криму - 80 км. Що відбувається на лівому березі Херсонщини під безперервним контролем ЗСУ
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом