Оккупанты в новогоднюю ночь били по Никополю: известны последствия

Оккупанты с вечера 31 декабря обстреливали Никополь. Повреждены более десятка домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского головы Олександра Саюка.

На данный момент известно об одной пострадавшей. Повреждены 9 многоэтажных и 4 частных жилых домов, 6 хозяйственных построек, 1 автомобиль. Информация еще уточняется.

Повреждения получили ряд коммерческих объектов, медицинское учреждение, магазины, гостиница, аптеки.

В результате обстрела повреждены многоэтажные дома / Фото: facebook.com/oleksandrsayuk

Произошел пожар, который спасатели уже ликвидировали. В результате обстрела повреждены линии электропередач, специалисты работают над их восстановлением.

Напомним, российские военные 31 декабря обстреляли город Никополь с использованием реактивных систем залпового огня.

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