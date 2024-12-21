ПВО переводят в пехоту? В Генштабе отреагировали на сообщения в СМИ

Британское издание The Guardian заявило, что бойцов ПВО начали переводить в пехоту. Генштаб ВСУ сделал заявление о переназначении военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
Издание со ссылкой на собеседников в подразделениях ПВО сообщило, что Генеральный штаб приказал "истощенным подразделениям ПВО" высвободить больше людей, чтобы отправить их на фронт в качестве пехоты.
Источники издания выразили опасения, что такой шаг может негативно повлиять на возможности противовоздушной обороны Украины.
По словам собеседника The Guardian, некоторые бойцы прошли обучение на Западе и имели реальные навыки, а теперь их отправляют в пехоту "без всякой подготовки".
В Генеральном штабе ВСУ заявили, что утверждение о "переводе ПВО в пехоту" является недостоверным и некорректным. Впрочем, Генштаб подтвердил, что для доукомплектования воинских частей, которые формируются и восстанавливают боеспособность, определенное количество военнослужащих из состава подразделений Воздушных сил ВСУ действительно переназначили на должности, в соответствии с их военно-учетными специальностями.
В ВСУ отмечают, что это не касается профессиональных специалистов ПВО, которые обеспечивают защиту украинского неба.
"В Воздушных силах есть военнослужащие различных военно-учетных специальностей. Речь идет о переназначении и командировке части военнослужащих из состава рот охраны ВС ВСУ, некоторых тыловых мобильных огневых групп, а также персонала, который не задействован в обслуживании и эксплуатации высокотехнологичного вооружения и военной техники", - заявил Генштаб.
Для удержания фронт также перенаправили в боевые части некоторых военнослужащих тыловых подразделений.
Генштаб ВСУ отметил, что после принятых решений количество сбитых российских дронов никак не уменьшилось, а противовоздушная оборона качественно выполняет свои задачи.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине 14 сформированных бригад, но они не доукомплектованы.
Глава государства подчеркивал, что тренировка новых бригад должна проходить сразу на том оружии, которое Украина получает от партнеров и с которым они потом будут воевать. По его словам, некоторое оружие Украина ждет более года.
При этом в США считают, что Украина должна снизить мобилизационный возраст до 18 лет. По мнению Вашингтона, нехватка людей - это главная проблема украинских войск. Зеленский отвергает такое предложение и отмечает, что возраст не имеет значения, если воинам не хватает оружия.
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