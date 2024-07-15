Зеленский о 14 резервных бригадах: их обучение должно быть на оружии, которое поступает от партнеров
Вооруженные силы Украины имеют резерв из 14 бригад. Однако они не получили достаточного количества вооружения для того, чтобы начать воевать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского.
По словам президента, эти бригады были созданы уже достаточно давно и есть резерв. Однако важно, чтобы их тренировка проходила сразу на том оружии, которое Украина получает от партнеров и с которым они потом будут воевать.
"Главное, что у тебя есть резервы – прежде всего, это для того, чтобы проводить ротации. Такая была задача от меня – нам нужны были ротации, чтобы ребята имели отдых. И все, что мы просили постоянно, чтобы эти 14 бригад были укомплектованы". Это не новые бригады, так очень часто ошибались, когда говорили: вот Украина хочет новые бригады. Это не новые бригады, это бригады без оружия", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что эти бригады можно считать более свежими по сравнению с уже воюющими. Он также сказал, что эти бригады уже начали получать определенное вооружение, в том числе артиллерию.
В то же время, Зеленский заявил, что для него очень важно, чтобы Украина получила вооружение на всю сумму помощи, которая была объявлена партнерами. Поэтому он понимает, зачем, например, в НАТО создают отдельный координационный центр по контролю по поставкам вооружения Украине.
"Если у вас в пакете написано 40 млрд военной помощи, то очень важно, чтобы эти 40 млрд (предусмотрены на разные, - ред.) виды оружия, любого оружия, от артиллерии до ПТРК и т.д., - чтобы оно пришло, а не потом мы выяснили, что пришло на 7 млрд, а другое где-то там по дороге на те или иные вещи потратилось", - сказал он.
Напомним, ранее Зеленский рассказывал о том, что у Украины уже есть 14 сформированных резервных бригад, но пока им не хватает вооружения.
Также мы писали, что на саммите в Вашингтоне лидеры стран-членов НАТО приняли решение о создании новой структуры для координации оказания помощи Украине.
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