Зеленский: имеем 14 неукомплектованных бригад, о контрнаступлении говорить рано

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Bloomberg.

Ситуация проблемная, но не патовая

Как отметил президент, сейчас ситуация на фронте является проблемной, но не патовой. Ее можно решить, если вся обещанная помощь со стороны союзников Украины поступит, но этого пока не произошло.

"У нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв. У нас стоят 14 бригад, которые неукомплектованы, у которых нет соответствующего оружия, за которое уже голосовали и говорили. Пакеты должны приходить, но они идут медленно", - добавил он.

Зеленский отметил, что Киев благодарен Конгрессу Соединенных Штатов Америки (США) за оказание поддержки, впрочем, Украина не может говорить о контрнаступательных действиях тогда, когда вся помощь не пришла. Сегодня же Силы обороны сосредоточены на том, чтобы защитить территории от врага.

О контрнаступлении говорить рано

Отвечая на вопрос, состоится ли контрнаступление Украины в 2024 или 2025 году, президент заявил, что Силы обороны пойдут в наступление тогда, когда получат всю обещанную помощь со стороны США и европейских союзников.

"Я не знаю (график, - ред.), никто не знает. К сожалению. И это самая большая трагедия этой войны. Между решением и реальным фактом у нас к сожалению очень долго", - отметил он.

Россия пользуется ситуацией

Как пояснил президент, Россия пользуется тем, что Украина долго ожидает помощи. В частности благодаря публичным заявлениям враг проинформирован о том, что Киев может готовиться к контрнаступлению, или же о том, в какую часть страны пойдет то или иное оружие. Это затрудняет возможность сделать для врага "сюрприз".

Достаточно ли личного состава

"Сложно говорить о людях. Солдаты всегда говорят, что их недостаточно. Гражданские всегда говорят, что уже у нас много людей в армии. Но на сегодня ситуация значительно лучше, чем была предыдущие три месяца. Номер один это оборудование", - отметил президент.

Помощь Украине от США

С начала полномасштабного вторжения США являются одними из главных союзников Украины в ее борьбе с российской агрессией. Штаты поддерживают Киев не только в гуманитарной и финансовой сферах, но и в военной. Как пример, 7 июня, Вашингтон объявил о пакете помощи Украине на 225 млн долларов.

В частности вчера, 3 июля, Штаты объявили пакет, который содержит две суммы - 150 млн долларов и 2,2 млрд долларов.