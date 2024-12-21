ППО переводять в піхоту? В Генштабі відреагували на повідомлення в ЗМІ

Що написав The Guardian

Видання з посиланням на співрозмовників у підрозділах ППО повідомило, що Генеральний штаб наказав "виснаженим підрозділам ППО" вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту.

Джерела видання висловили побоювання, що такий крок може негативно вплинути на можливості протиповітряної оборони України.

За словами співрозмовника The Guardian, деякі бійці пройшли навчання на Заході і мали реальні навички, а тепер їх відправляють у піхоту "без жодної підготовки".

Реакція Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що твердження про "переведення ППО в піхоту" є недостовірним та некоректним. Втім, Генштаб підтвердив, що для доукомплектування військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену кількість військовослужбовців зі складу підрозділів Повітряних сил ЗСУ справді перепризнаили на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей.

У ЗСУ наголошують, що це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба.

"У Повітряних силах є військовослужбовці різних військово-облікових спеціальностей. Ідеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони ПС ЗС України, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки", - заявив Генштаб.

Для втримання фронт також перенаправили в бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів.

Генштаб ЗСУ наголосив, що після ухвалених рішень кількість збитих російських дронів ніяк не зменшилася, а протиповітряна оборона якісно виконує свої завдання.