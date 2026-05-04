Переговорные позиции Украины летом будут зависеть от реформы армии, - источник
В случае усиления внешнего давления летом 2026 года главное значение в формировании переговорных позиций будут играть результаты реформы в армии.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы".
Как рассказал собеседник издания в окружении президента Украины Владимира Зеленского, летом 2026 года Украина может столкнуться с новыми попытками давления со стороны России и ее сторонников, которые будут стремиться добиться выгодного для Кремля сценария завершения войны.
"Мы знаем, что в июне-июле может быть много вызовов из-за очередной попытки россиян и сочувствующих россиянам дожать Украину до "согласия" на приятное Путину (российский диктатор Владимир Путин - ред.) завершение войны", - сказал он.
В этом контексте, по мнению собеседника, эффективность реформ в Вооруженных силах рассматривается как определяющий фактор.
"Соответственно, чем результативнее будет армейская реформа, тем сильнее будут позиции в дипломатии, учитывая потенциальное давление, которое может быть", - подчеркнул он.
Реформы в ВСУ
В Украине с июня стартует реформа армии.
Владимир Зеленский анонсировал существенное повышение зарплат военным и расширение контрактной составляющей армии, чтобы в перспективе демобилизовать тех, кто служит уже давно.
Эту идею ранее комментировал в интервью РБК-Украина социолог Алексей Антипович. По его словам, сама концепция привлечения людей в армию деньгами - в теории может быть выходом из текущего тупика.
Впрочем, чтобы острота проблемы - и с мобилизацией, и с конкретными сроками службы - была снята, денег нужно очень много, гораздо больше, чем Украина пока что может заработать или получить на Западе