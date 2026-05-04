Переговорні позиції України влітку будуть залежати від реформи армії, - джерело

10:51 04.05.2026 Пн
Джерело в оточенні президента натякнуло на складні виклики влітку
Мілан Лєліч Уляна Безпалько Ірина Глухова
Переговорні позиції України влітку будуть залежати від реформи армії, - джерело Фото: українські військові на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
У разі посилення зовнішнього тиску влітку 2026 року головне значення у формуванні переговорних позицій відіграватимуть результати реформи в армії.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори".

Як розповів співрозмовник видання в оточенні президента України Володимира Зеленського, влітку 2026 року Україна може зіткнутися з новими спробами тиску з боку Росії та її прихильників, які прагнутимуть домогтися вигідного для Кремля сценарію завершення війни.

"Ми знаємо, що в червні-липні може бути багато викликів через чергову спробу росіян і співчуваючих росіянам дотиснути Україну до "згоди" на приємне Путіну (російський диктатор Володимир Путін - ред.) завершення війни", - сказав він.

У цьому контексті, на думку співрозмовника, ефективність реформ у Збройних силах розглядається як визначальний фактор.

"Відповідно, що результативнішою буде армійська реформа, то сильнішими будуть позиції в дипломатії з огляду на потенційний тиск, який може бути", - наголосив він.

Реформи в ЗСУ

В Україні від червня стартує реформа армії.

Володимир Зеленський анонсував суттєве підвищення зарплат військовим та розширення контрактної складової армії, щоб у перспективі демобілізувати тих, хто служить уже давно.

Цю ідею раніше коментував в інтерв’ю РБК-Україна соціолог Олексій Антипович. За його словами, сама концепція залучення людей в армію грошима - в теорії може бути виходом з поточного глухого кута.

Втім, щоб гострота проблеми - і з мобілізацією, і з конкретними термінами служби - була знята, грошей потрібно дуже багато, набагато більше, ніж Україна поки що може заробити або отримати на Заході

