Переговорні позиції України влітку будуть залежати від реформи армії, - джерело
У разі посилення зовнішнього тиску влітку 2026 року головне значення у формуванні переговорних позицій відіграватимуть результати реформи в армії.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори".
Як розповів співрозмовник видання в оточенні президента України Володимира Зеленського, влітку 2026 року Україна може зіткнутися з новими спробами тиску з боку Росії та її прихильників, які прагнутимуть домогтися вигідного для Кремля сценарію завершення війни.
"Ми знаємо, що в червні-липні може бути багато викликів через чергову спробу росіян і співчуваючих росіянам дотиснути Україну до "згоди" на приємне Путіну (російський диктатор Володимир Путін - ред.) завершення війни", - сказав він.
У цьому контексті, на думку співрозмовника, ефективність реформ у Збройних силах розглядається як визначальний фактор.
"Відповідно, що результативнішою буде армійська реформа, то сильнішими будуть позиції в дипломатії з огляду на потенційний тиск, який може бути", - наголосив він.
Реформи в ЗСУ
В Україні від червня стартує реформа армії.
Володимир Зеленський анонсував суттєве підвищення зарплат військовим та розширення контрактної складової армії, щоб у перспективі демобілізувати тих, хто служить уже давно.
Цю ідею раніше коментував в інтерв’ю РБК-Україна соціолог Олексій Антипович. За його словами, сама концепція залучення людей в армію грошима - в теорії може бути виходом з поточного глухого кута.
Втім, щоб гострота проблеми - і з мобілізацією, і з конкретними термінами служби - була знята, грошей потрібно дуже багато, набагато більше, ніж Україна поки що може заробити або отримати на Заході