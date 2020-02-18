Позиції ВСУ збережені, бойовики запросили "тишу": подробиці бою на Донбасі

Бойовики на Донбасі здійснили спробу прорвати лінію розмежування сьогодні вранці, 18 лютого. В результаті Збройні сили України понесли втрати. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Що відомо на 11:00

бойовики вчинили спробу прорвати лінію розмежування на луганському напрямку;

загинув один український військовий, четверо отримали поранення;

проросійські окупанти запросили режим тиші;

українські військові зберегли свої позиції.

З'явилося відео бою

У мережі з'явилося відео ранкового бою. Його на своїй сторінці в Facebook опублікував колишній заступник глави Донецької ОДА Ігор Стокоз.

Зеленський відреагував на наступ на Донбасі

Володимир Зеленський відреагував на спробу бойовиків прорвати українські позиції на луганському напрямку.

Бій на Донбасі завершився

Бій на Донбасі в результаті наступу бойовиків завершився. Загинув один український солдат, ще четверо отримали поранення. Як повідомляє штаб ООС, бойовики запросили режим тиші. Крім того, ВСУ не втратили свої позиції.

“В готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об'єднаних сил. Ситуація повністю контрольована", - йдеться в повідомленні.

Зеленський скликав РНБО

Президент України Володимир Зеленський на ранок 18 лютого скликав засідання РНБО. На ньому мають бути присутні секретар РНБО, керівництво Генштабу, глава МВС і СБУ. У зв'язку з чим збирається засідання - не повідомляється. За підсумками засідання о 12:00 має відбутися брифінг.

В Штабі ООС підтвердили наявність втрат ВСУ

В коментарі РБК-Україна в штабі ООС підтвердили наявність втрат серед українських військових в результаті бою з проросійськими бойовиками.

"Зараз триває бій. У нас є попередня інформація про втрати, але ми поки не можемо назвати кількість, уточнюємо це", - повідомили в прес-центрі ООС.

Бойовики намагаються прорвати лінію розмежування на луганському напрямку

Як повідомили в штабі ООС, проросійські окупанти атакували позиції ВСУ в районі населених пунктів Кримське, Орехово, Новотошковское і Хутір Вільний. Бойовики застосовують заборонену мінськими домовленостями зброя, міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

"Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу просування через лінію розмежування", - йдеться у повідомленні штабу ООС.

В результаті боїв є втрати в ЗСУ. Проте, точна кількість загиблих поки не повідомляється.

“Підрозділу Об'єднаних сил, які обороняються, дають адекватну відповідь збройним формуванням Російської Федерації, окупантам наноситься вогневе ураження з метою придушення їх збройної активності. Втрати противника уточнюються", - повідомляє штаб ООС.