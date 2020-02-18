Штаб заявив про поширення фейків про сьогоднішнії бої на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Штаб ООС закликає ЗМІ використовувати тільки офіційну інформацію

За фактом сьогоднішнього наступу бойовиків на Донбасі у засобах масової інформації поширюються фейки. Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

У штабі заявили, що в інформаційному просторі поширюється велика кількість "не повністю достовірних повідомлень" про наступ бойовиків.

"... просимо засоби масової інформації користуватися тільки перевіреною і офіційною інформацією, що надходить від Командування операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за офіційними даними, ранкові бої в Луганській області завершилися, в результаті загинув один і поранено четверо українських бійців. Також повідомлялося, що сили ООС завдали удару по позиціях супротивника і зберегли контроль над ситуацією. За даними штабу, бойовики запросили режим тиші.

На бої вже відреагував президент України Володимир Зеленський і зібрав надзвичайне засідання РНБО. Він також назвав сьогоднішній наступ противника спробою зірвати мирний процес на Донбасі. Крім того, він зазначив, що сьогодні на засіданні РНБО будуть обговорювати та приймати рішення про подальші кроки.