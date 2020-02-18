ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Штаб заявив про поширення фейків про сьогоднішнії бої на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     18.02.2020 - 11:23
Штаб заявив про поширення фейків про сьогоднішнії бої на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Штаб ООС закликає ЗМІ використовувати тільки офіційну інформацію

За фактом сьогоднішнього наступу бойовиків на Донбасі у засобах масової інформації поширюються фейки. Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

У штабі заявили, що в інформаційному просторі поширюється велика кількість "не повністю достовірних повідомлень" про наступ бойовиків.

"... просимо засоби масової інформації користуватися тільки перевіреною і офіційною інформацією, що надходить від Командування операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Штаб заявив про поширення фейків про сьогоднішнії бої на Донбасі

Нагадаємо, за офіційними даними, ранкові бої в Луганській області завершилися, в результаті загинув один і поранено четверо українських бійців. Також повідомлялося, що сили ООС завдали удару по позиціях супротивника і зберегли контроль над ситуацією. За даними штабу, бойовики запросили режим тиші.

На бої вже відреагував президент України Володимир Зеленський і зібрав надзвичайне засідання РНБО. Він також назвав сьогоднішній наступ противника спробою зірвати мирний процес на Донбасі. Крім того, він зазначив, що сьогодні на засіданні РНБО будуть обговорювати та приймати рішення про подальші кроки.

Литва висловила стурбованість військовою ескалацією в районі Золотого Україна повідомить ОБСЄ про наступ бойовиків на Донбасі
Новини України ДонбасштабнаступлениеООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся