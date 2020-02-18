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Бій на Донбасі закінчився: один загиблий та четверо поранених бійців ООС

Новини » Надзвичайні події     18.02.2020 - 10:27
Бій на Донбасі закінчився: один загиблий та четверо поранених бійців ООС
Іллюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики запросили режим тиші

Бій на Донбасі, поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, закінчився, в результаті цього один загинув один та поранені четверо українських бійців. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що підрозділи ООС надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією. За даними штабу, бойовики запросили режим тиші.

"Серед українських захисників, нажаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

У штабі повідомили, що у бойовиків один загиблий, п’ять - важко поранених.

"У готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація повністю контрольована", - додали у штабі.

Раніше повідомлялось, що збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Після інформації про атаку бойовиків на сайті Офісу президента з'явилось повідомлення про засідання Ради національної безпеки і оборони України за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України.

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