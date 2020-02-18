Президент скликає РНБО

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Брифінг відбудеться о 12:00

У вівторок, 18 лютого, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

У повідомленні прес-служби не вказано у зв'язку з чим збирається РНБО. Брифінг за підсумками засідання відбудеться о 12:00.

Нагадаємо, сьогодні зранку штаб операції Об'єднаних сил (ООС) повідомив про те, що бойовики атакували позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вольний, серед українських військових є втрати.

На даний момент між українськими військовими і бойовиками триває бій.

Вчора, за даними Головного управління розвідки Міноборони, повідомлялось, що командування бойовиків на Донбасі скасувало обмеження щодо режиму тиші. Підрозділам 1 і 2 армійських корпусів збройних сил РФ, які знаходяться біля лінії зіткнення, дозволили вести обстріли по українським позиціям.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Росії вважають, що розгляд ідеї президента України Володимира Зеленського з патрулювання кордону з РФ на Донбасі неможливий без урахування думки "ДНР" і "ЛНР".