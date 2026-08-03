Пожарные вертолеты столкнулись под Афинами, погибли два пилота

Что произошло с экипажем

Столкновение произошло в воскресенье над районом Псафа к западу от Афин. Погибли двое из четырех членов экипажа двух вертолетов Bell - грек и датчанин. Еще два человека - грек и британец - удалось спасти живыми.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил "скорб из-за трагической аварии" и соболезнования семьям погибших пожарных.

"Потеря греческого координатора и датского пилота при борьбе с масштабным пожаром в Порто-Гермено наполняет всех нас печалью", - заявил Мицотакис.

Насколько сложна ситуация под Афинами

Сильный ветер гонит огонь все глубже в регион греческой столицы, заставляя проводить новые эвакуации. Властям пришлось приказать эвакуировать села Кандили, Агия Скепи и Тутули, когда дым поднялся над горами. Особую обеспокоенность вызывает прибрежный поселок Порто-Гермено на заливе Коринф.

Пожар начался в пятницу вблизи Агиос-Василеос, прежде чем перекинуться на Порто-Гермено и лесистые горы к западу от Афин. Спасатели эвакуировали морем 254 человека в пятницу и еще 12 в субботу - часто это единственный путь спасения, когда огонь и дым перекрывают немногочисленные дороги в прибрежные общины.

По оценке метеоролога, специализирующегося на лесных пожарах, Теодора Яннароса, огонь охватил 40-50 квадратных километров, хотя официальные цифры власти пока не обнародовали.

Порыв ветра не позволял части авиации набирать воду из моря, парализовав часть операции - задействовали около 500 пожарных и 23 летательных аппарата.