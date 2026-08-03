Пожежні вертольоти зіткнулись під Афінами, загинули двоє пілотів

Що сталося з екіпажем

Зіткнення сталось у неділю над районом Псафа на захід від Афін. Загинули двоє з чотирьох членів екіпажу двох гелікоптерів Bell - грек та данець. Ще двох людей - грека та британця - вдалось врятувати живими.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив "скорботу через трагічну аварію" та співчуття родинам загиблих пожежників.

"Втрата грецького координатора та данського пілота під час боротьби з масштабною пожежею в Порто-Гермено сповнює всіх нас смутком", - заявив Міцотакіс.

Наскільки складна ситуація під Афінами

Сильний вітер жене вогонь дедалі глибше в регіон грецької столиці, змушуючи проводити нові евакуації. Владі довелось наказати евакуювати села Канділі, Агія Скепі та Тутулі, коли дим здійнявся над горами. Особливе занепокоєння викликає прибережне селище Порто-Гермено на затоці Коринф.

Пожежа почалась у пʼятницю поблизу Агіос-Василеос, перш ніж перекинутись на Порто-Гермено та лісисті гори на захід від Афін. Рятувальники евакуювали морем 254 людини у пʼятницю та ще 12 у суботу - часто це єдиний шлях порятунку, коли вогонь і дим перекривають нечисленні дороги до прибережних громад.

За оцінкою метеоролога, який спеціалізується на лісових пожежах, Теодора Яннароса, вогонь охопив 40-50 квадратних кілометрів, хоча офіційних цифр влада поки не оприлюднювала.

Порив вітру не дозволяв частині авіації набирати воду з моря, паралізувавши частину операції - задіяли майже 500 пожежників та 23 літальні апарати.