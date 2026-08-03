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Пожежні вертольоти зіткнулись під Афінами, загинули двоє пілотів

05:54 03.08.2026 Пн
2 хв
Це трапилось у момент боротьби з однією з найнебезпечніших пожеж сезону
aimg Катерина Коваль
Фото: пілоти працювали над ліквідацією пожежі (Getty Images)

Два грецькі пожежні вертольоти зіткнулись у повітрі під час гасіння пожежі на захід від Афін - один з них розбився, загинули двоє членів екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Що сталося з екіпажем

Зіткнення сталось у неділю над районом Псафа на захід від Афін. Загинули двоє з чотирьох членів екіпажу двох гелікоптерів Bell - грек та данець. Ще двох людей - грека та британця - вдалось врятувати живими.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив "скорботу через трагічну аварію" та співчуття родинам загиблих пожежників.

"Втрата грецького координатора та данського пілота під час боротьби з масштабною пожежею в Порто-Гермено сповнює всіх нас смутком", - заявив Міцотакіс.

Наскільки складна ситуація під Афінами

Сильний вітер жене вогонь дедалі глибше в регіон грецької столиці, змушуючи проводити нові евакуації. Владі довелось наказати евакуювати села Канділі, Агія Скепі та Тутулі, коли дим здійнявся над горами. Особливе занепокоєння викликає прибережне селище Порто-Гермено на затоці Коринф.

Пожежа почалась у пʼятницю поблизу Агіос-Василеос, перш ніж перекинутись на Порто-Гермено та лісисті гори на захід від Афін. Рятувальники евакуювали морем 254 людини у пʼятницю та ще 12 у суботу - часто це єдиний шлях порятунку, коли вогонь і дим перекривають нечисленні дороги до прибережних громад.

За оцінкою метеоролога, який спеціалізується на лісових пожежах, Теодора Яннароса, вогонь охопив 40-50 квадратних кілометрів, хоча офіційних цифр влада поки не оприлюднювала.

Порив вітру не дозволяв частині авіації набирати воду з моря, паралізувавши частину операції - задіяли майже 500 пожежників та 23 літальні апарати.

Нагадаємо, боротьба з наслідками пожеж в Європі триває вже не перший тиждень. Дослідники навіть вважають, що запобігання майбутнім лісовим пожежам може залежати від кіз - поїдання худобою кущів стримує поширення вогню в деяких регіонах Іспанії.

Спека, через яку вже загинули тисячі людей у Європі, спричинила масові лісові пожежі у Франції та Іспанії - неконтрольований вогонь змусив втекти понад 250 тисяч людей, а влада обох країн намагалась стримати полум'я.

Учені раніше попереджали, що 2026 рік може стати одним із найтепліших в історії спостережень через посилення процесів глобального потепління.

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ГреціяПожежа