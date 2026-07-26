Более 250 тысяч человек были эвакуированы из-за лесных пожаров во Франции и Испании

Неконтролируемые лесные пожары в Испании и Франции заставили скрыться более 250 тысяч человек - власти обеих стран пытаются сдержать огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Масштаб эвакуации

Из центральной Испании эвакуировали около 70 тысяч человек, а из Франции сбежали 197 тысяч, в том числе десятки тысяч из города Бордо, известного своим винодельческим регионом.

Испания объявила общенациональную чрезвычайную ситуацию - впервые в истории страны из-за лесного пожара. Эвакуацию во Франции министр внутренних дел назвал "вероятно, самой большой" мирного времени за всю историю страны.

Как развивается ситуация

Сотни пожарных пытаются сдержать огонь, подпитывающий длительные волны жары и климатический кризис, однако пока безуспешно. В Испании сильный ветер усугубляет пожары, а в пятницу два из трех возгораний слились в одно.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что для борьбы с пожарами в регионе Жиронда на юго-западе страны привлекли военный грузовой самолет Airbus A400M Atlas в дополнение к 18 другим воздушным судам.

Французское правительство также направило на борьбу с огнем 1500 военных и срочно доставило 1,5 миллиона защитных масок. Пожарные копают траншеи и применяют ретарданты, поскольку прогнозировали, что ветер подвинет огонь ближе к Бордо - на момент сообщения пожара были в 20 милях к западу от города.

Эвакуация жителей Бордо

Французские власти приказали эвакуироваться всем, кто находится на пути огня, в том числе жителям западных пригородов Бордо. Полиция обходила дома, сообщая людям о необходимости уехать.

Некоторым во Франции пришлось спасаться на лодках, когда огонь приблизился к прибрежным городкам.

Заявления должностных лиц

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что пожар в Жиронде настолько мощный, что начал генерировать собственный ветер.

"Поражающие нашу страну пожары достигли уровня, которого еще никогда не видели. Наш приоритет понятен: защита человеческих жизней", - написал он в X, призвав людей немедленно выполнять приказы об эвакуации.

Министерство здравоохранения Испании посоветовало жителям Мадрида не выходить на улицу из-за плохого качества воздуха.

"Избегайте физической активности и пребывания на улице. Если выходите, а есть дым или пепел, используйте маску", - написала Моника Гарсия в X.

Первая жертва

В субботу вечером МВД Испании сообщило, что мужчина погиб во время пожара в Манисесе, в Валенсии - его нашли в автомобиле в овраге. Этот пожар является отдельным инцидентом, не связанным с масштабными пожарами к западу от Мадрида, где до сих пор не сообщали о жертвах.

Масштаб уничтоженного леса

Длительные волны жары в Европе высушили леса, превратив их в легковоспламеняющийся материал. По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, в этом году в стране уже сгорело 130 000 гектаров леса - примерно на треть больше годового среднего показателя.

Во Франции огонь уничтожил более 98 тысяч гектаров, что министр внутренних дел назвал "историческим рекордом".

Прогноз погоды и помощь других стран

Санчес отметил, что более холодная погода в субботу дала пожарным "окно возможностей" для сдерживания огня, хотя последующие часы остаются сложными из-за непредсказуемости ветра.

Другими странами, помогающими тушить пожары, стали Хорватия, Чехия, Греция, Италия, Нидерланды, Португалия и Словакия, отправившие помощь и самолеты для сброса воды во Францию и Испанию.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен пообещала еще больше помощи.

"Европа стоит рядом с Францией и Испанией перед лицом разрушительных лесных пожаров. Пять самолетов и два вертолета спасательного флота уже развернуты во Франции, а четыре самолета прибывают в Испанию сегодня", - написала она в X.