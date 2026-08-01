Европа планирует спастись от лесных пожаров с помощью коз

Предотвращение будущих лесных пожаров в Европе может зависеть от достаточного количества коз. Исследователи считают, что поедание скотом кустов сдерживает распространение огня в некоторых регионах Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на POLITICO.

Идея использования выпаса животных в Европе для создания противопожарных полос в ландшафте набирает обороты как серьезное решение, официально одобренное в этом году Европейской комиссией и ведущими фермерскими организациями.

Исследователи полагают, что поедание скотом кустов сдерживает распространение пожаров в регионах Эстремадура, Андалусия и Валенсия в Испании. Ведь заброшенные сельскохозяйственные угодья зарастают кустарниками, которые высыхают или заменяются уязвимыми, легко горящими однородными лесами.

Спутниковая обсерватория Европейской космической программы "Коперник" подтвердила, что самые большие пожары, которые сейчас опустошают Европу, действительно происходят в районах, где леса и кустарники образуют обширные, связанные ландшафты.

Однако, как пишет издание, хотя решение низкотехнологично, оно недешево, поскольку пастухи часто зависят от государственных субсидий. А еще большим препятствием, говорят эксперты по пожарной безопасности, акцент политиков на тушении пожаров после того, как они уже вспыхнули, а не на инвестировании в профилактику.

И хотя природного корма для коз достаточно, рынок не предлагает особых стимулов для пастухов. Хосе Мария Кастилья по испанскому фермерскому лобби ASAJA сказал, что привлечь молодых людей разводить коз невозможно, не сделав это прибыльным.

Он утверждал, что решение заключается в создании специального фонда, придерживаясь той же логики, что и реакция ЕС на коронавирус в 2020 году.