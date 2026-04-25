ua en ru
Сб, 25 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Ученые бьют тревогу, ведь 2026 год может установить новые температурные рекорды

09:55 25.04.2026 Сб
3 мин
На какой период придется пик потепления, что сделает этот год одним из самых жарких?
aimg Мария Науменко
Ученые бьют тревогу, ведь 2026 год может установить новые температурные рекорды Фото: ученые прогнозируют резкое усиление потепления в 2026 году (Getty Images)

Климатологи предупредили, что 2026 год может стать одним из самых теплых в истории наблюдений из-за ожидаемого усиления процессов глобального потепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Читайте также: Снег в апреле - не норма? Что происходит с погодой и принесет ли май потепление

Первые три месяца года уже вошли в четверку самых теплых, несмотря на влияние явления Ла-Нинья, которое обычно сдерживает рост температур. В то же время в Арктике зафиксировали рекордно низкий уровень морского льда.

Риск нового температурного рекорда

Эксперты также ожидают, что осенью может сформироваться сильное явление Эль-Ниньо. По оценкам, в 2026 году есть около 19% вероятности, что он станет самым теплым годом в истории, превзойдя предыдущие рекорды.

Аналитический климатический ресурс Carbon Brief, который специализируется на исследовании изменений климата и анализе научных данных, на основе информации пяти научных групп прогнозирует, что 2026 год почти наверняка войдет в четверку самых теплых лет. Также существует высокая вероятность, что он станет вторым самым теплым.

Ожидается, что температуры будут расти в течение всего года, а их пик может прийтись на конец осени и зиму, когда климатические процессы обычно усиливаются.

Что такое Эль-Ниньо и как его измеряют

Эль-Ниньо - это явление потепления в тропической части Тихого океана, которое влияет на глобальные погодные условия. Оно может вызывать засухи, наводнения, морские тепловые волны и другие климатические аномалии.

Силу этого явления обычно определяют по температуре поверхности океана в регионе Ниньо 3.4. Если она превышает норму более чем на 0,5 °C - это свидетельствует об Эль-Ниньо, более 1,5 °C - о сильном явлении, а более 2 °C - о так называемом "супер" Эль-Ниньо.

По последним оценкам, температура может превысить норму на 2,2 °C уже к сентябрю, что соответствует сценарию "супер" Эль-Ниньо. Такие условия обычно достигают пика между ноябрем и январем.

В случае реализации этого сценария значительно возрастет вероятность того, что 2027 год станет самым теплым за всю историю наблюдений.

Новая модель прогнозирования

В то же время исследователи из Гавайского университета в Маноа представили новую модель, которая позволяет прогнозировать Эль-Ниньо и Ла-Нинья примерно за 15 месяцев вперед.

"Мы обнаружили, что она может предсказывать Эль-Ниньо и Ла-Нинья на удивление хорошо, с полезной точностью до примерно 15 месяцев вперед", - отметил автор исследования Юйсинь Ван.

По его словам, возможность долгосрочного прогнозирования позволяет правительствам и общинам заблаговременно готовиться к климатическим рискам и уменьшать их последствия.

Погода в Украине

Тем временем в Украине в конце апреля сохраняется неустойчивая погода с дождями, резкими перепадами температуры и сильным ветром. По словам синоптика Наталки Диденко, даже короткое потепление днем сопровождается порывистыми, местами штормовыми порывами.

В субботу, 25 апреля, возможны заморозки ночью и локальные дожди днем, тогда как в воскресенье ожидается похолодание, осадки и даже мокрый снег на западе. В Киеве также прогнозируют усиление ветра и снижение температуры.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Климатолог Погода Экология Глобальное потепление Изменение климата
