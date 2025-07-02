ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ночной удар по Харькову: в городе вспыхнул пожар, повреждены дома и СТО

Харьков, Среда 02 июля 2025 03:26
UA EN RU
Ночной удар по Харькову: в городе вспыхнул пожар, повреждены дома и СТО Фото: российский ударный беспилотник спровоцировал пожар в Харькове (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В результате удара российскими дронами, в одном из районов Харькова возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Игоря Терехова и председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Как отметил Терехов, что в результате удара по Новобаварскому району, горит одноэтажное нежилое сооружение.

"Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование мест, прилегающих к удару, продолжается", - отметил городской председатель.

Обновлено 03:33

Согласно уточненной информации, в результате обстрела (предварительно БПЛА типа "Герань-2") горят боксы станции технического обслуживания (СТО) в Новобаварском районе.

"Огнем охвачена ориентировочно площадь 300 м. кв. На месте работают подразделения ГСЧС", - сообщил Синегубов.

Обновлено 03:41

Мэр Терехов сообщил, что кроме пожара на месте прилета в Новобаварском районе, выбиты стекла в близлежащих домах. Пострадавших нет.

Ночной обстрел Харькова

В ночь на среду, 2 июля, российские захватчики атакуют Украину дронами "Шахед".

Около трех часов ночи в Харькове прогремели взрывы. Враг атаковал Новобаварский район города.

В июне россияне обстреляли Харьков рекордное количество раз за весь период войны с РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Атака дронов
Новости
"Это не зрада". Зачем Макрон позвонил Путину и при чем тут Трамп
"Это не зрада". Зачем Макрон позвонил Путину и при чем тут Трамп
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства