Ночной удар по Харькову: в городе вспыхнул пожар, повреждены дома и СТО
В результате удара российскими дронами, в одном из районов Харькова возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Игоря Терехова и председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Как отметил Терехов, что в результате удара по Новобаварскому району, горит одноэтажное нежилое сооружение.
"Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование мест, прилегающих к удару, продолжается", - отметил городской председатель.
Обновлено 03:33
Согласно уточненной информации, в результате обстрела (предварительно БПЛА типа "Герань-2") горят боксы станции технического обслуживания (СТО) в Новобаварском районе.
"Огнем охвачена ориентировочно площадь 300 м. кв. На месте работают подразделения ГСЧС", - сообщил Синегубов.
Обновлено 03:41
Мэр Терехов сообщил, что кроме пожара на месте прилета в Новобаварском районе, выбиты стекла в близлежащих домах. Пострадавших нет.
Ночной обстрел Харькова
В ночь на среду, 2 июля, российские захватчики атакуют Украину дронами "Шахед".
Около трех часов ночи в Харькове прогремели взрывы. Враг атаковал Новобаварский район города.
В июне россияне обстреляли Харьков рекордное количество раз за весь период войны с РФ.
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