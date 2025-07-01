В июне Харьков побил антирекорд по количеству воздушных атак с начала войны

В июне Харьков зафиксировал абсолютный месячный рекорд количества воздушных атак с начала полномасштабной войны. На город обрушились ракетные удары, атаки дронов и авиационные бомбардировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

По данным городского головы Терехова, только за месяц от действий оккупантов погибли 15 мирных жителей, среди которых нет детей. Еще более 150 человек получили ранения, из них 25 - дети.

Самой масштабной стала атака 7 июня, когда враг ударил по крупному гражданскому предприятию, которое специализировалось на изготовлении мягких контейнеров для агропродукции.

В результате ударов возник масштабный пожар, который продолжался непрерывно 12 дней. Конструкции здания подверглись сильному обвалу - фактически от него остались лишь руины.

Во время тушения спасатели спасли двух работников, однако тела шести человек были обнаружены под завалами.

Городской голова подчеркнул, что по уровню технической сложности эта атака была близка к трагедии, произошедшей ранее на складе "Эпицентра".

Игорь Терехов выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил коммунальные службы, спасателей, врачей, волонтеров и предпринимателей, которые работают на пределе своих возможностей.

Он призвал харьковчан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, своевременно укрываться в укрытиях и беречь себя и близких.