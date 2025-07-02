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В Харькове прозвучали взрывы, город под атакой ударных дронов

Харьков, Среда 02 июля 2025 03:12
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В Харькове прозвучали взрывы, город под атакой ударных дронов Фото: российские захватчики атакуют дронами Харьков (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Харькове прогремели взрывы на фоне атаки на город российских ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

"В Харькове был слышен взрыв - город под вражеской атакой с воздуха. Над городом еще могут быть вражеские беспилотники - будьте осторожны!", - написал он.

Мэр также уточнил, что предварительно, под ударом врага был Новобаварский район города.

Дроновая атака РФ

Вечером 1 июля российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях востока и юга была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 25 июня россияне ударили по городу по меньшей мере семью "Шахедами".

По итогам июня, Харьков установил рекорд по количеству атак за весь период полномасштабной войны.

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Харьков Атака дронов
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