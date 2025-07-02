В Харькове прозвучали взрывы, город под атакой ударных дронов

В Харькове прогремели взрывы на фоне атаки на город российских ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

"В Харькове был слышен взрыв - город под вражеской атакой с воздуха. Над городом еще могут быть вражеские беспилотники - будьте осторожны!", - написал он.

Мэр также уточнил, что предварительно, под ударом врага был Новобаварский район города.