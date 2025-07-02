В Харькове прозвучали взрывы, город под атакой ударных дронов
В Харькове прогремели взрывы на фоне атаки на город российских ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.
"В Харькове был слышен взрыв - город под вражеской атакой с воздуха. Над городом еще могут быть вражеские беспилотники - будьте осторожны!", - написал он.
Мэр также уточнил, что предварительно, под ударом врага был Новобаварский район города.
Дроновая атака РФ
Вечером 1 июля российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях востока и юга была объявлена воздушная тревога.
В ночь на 25 июня россияне ударили по городу по меньшей мере семью "Шахедами".
По итогам июня, Харьков установил рекорд по количеству атак за весь период полномасштабной войны.
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