Пожары в квартирах, погибшие и пострадавшие: обнародованы фото удара дронов по Харькову

В Харькове российские дроны попали в жилой дом. В результате атаки погибли три человека, среди них - ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова и ГСЧС Украины.
Согласно его информации, враг ударил четырьмя беспилотниками типа "Герань-2" в пятиэтажный многоквартирный жилой дом.
"В результате удара погибли три человека, среди которых 1,5-летняя девочка, тело которой достали из-под завалов. 17 человек - получили травмы различной степени тяжести, некоторые из которых были госпитализированы", - отметил Синегубов.
Он добавил, что в квартирах на первом, третьем и пятом этажах, вспыхнули пожары. Зафиксированы разрушения перекрытий и обвалы.
В целом, повреждены шесть жилых домов и 15 автомобилей.
Синегубов также отметил, что в обстрелянном Индустриальном районе зафиксировано попадание в землю двух вражеских дронов типа "Герань-2".
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожар в пострадавшем доме возник на площади 900 м2. Среди 17 пострадавших - шестеро детей.
"Во время проведения аварийно-спасательных работ, удалось живыми деблокировать из-под завалов молодую женщину и мужчину. Есть информация о наличии других людей под завалами. Работы продолжаются", - отметили в ведомстве.
Спасатели также опубликовали собственные фото последствий вражеской атаки.
Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (https://t.me/dsns_telegram/47982)
Напомним, утром 18 августа около 05:00 российские террористы обстреляли Харьков ударными дронами "Шахед". В городе прогремели четыре взрыва.
Один из беспилотников попал в жилой дом, на месте удара возник пожар.
Вскоре выяснилось, что от обстрела пострадали более десяти человек и погиб маленький ребенок.